Rekreáciu alebo inú formu trávenia voľného času na Slovensku či v zahraničí si v roku 2022 doprialo takmer 2,8 milióna obyvateľov, čo je 61 percent z populácie nad 15 rokov. Ich počet medziročne stúpol o 40 percent, ale o 18 percent stále zaostával za počtami dovolenkárov pred pandémiou v roku 2019.

Vyplýva to z údajov zverejnených v piatok štatistickým úradom o dovolenkových a služobných cestách v roku 2022.

Po dvoch rokoch pandémie sa veľká časť ľudí vrátila k cestovaniu do zahraničia. Prejavilo sa to vysokými medziročnými rastami v skupine tých, čo cestovali výlučne do zahraničia alebo kombinovali domáce pobyty so zahraničnými.

V cestovaní bránili financie aj zdravie

Na aktivitách cestovného ruchu sa v minulom roku nezúčastnilo 1,8 milióna osôb vo veku nad 15 rokov. Táto skupina bola oveľa menšia než v roku 2021, stále však oveľa početnejšia ako v roku 2019. Pred pandémiou zostalo úplne bez dovolenkového či víkendového pobytu len 1,2 milióna osôb.

„Hlavným dôvodom necestovania v roku 2022 už nebola obava o bezpečnosť spojená so šírením pandémie, ale finančné a zdravotné dôvody obyvateľstva, ktoré sa pri pandémii ešte zvýšili,“ uviedla riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík Štatistického úradu Veronika Töröková.

V predpandemickom období patrili k hlavným príčinám finančná situácia, samotná motivácia k dovolenke či zdravotné a rodinné dôvody.

Dovolenkujú doma

Stále najvyšší, 53-percentný podiel spomedzi tých, ktorí si dopriali dovolenkový pobyt, tvorili cestovatelia len v rámci Slovenska. Medziročne sa ich počet zvýšil o 165-tisíc osôb, teda o 12,5 percenta, na takmer 1,5 milióna. Ich celkový počet ako jediný prekonal hodnoty z roku 2019.

Najvyšší medziročný nárast zaznamenala skupina dovolenkárov, ktorí kombinovali cestovanie na Slovensku aspoň s jednou cestou do zahraničia. Ich počet sa za rok takmer zdvojnásobil a priblížil k hodnote 900-tisíc cestujúcich osôb za rok. Pred obdobím pandémie v roku 2019 bola táto skupina oveľa väčšia, a pobyt doma aj v zahraničí absolvovalo 1,4 milióna Slovákov.

Výrazne, o viac ako tri štvrtiny, vzrástli aj počty Slovákov cestujúcich len do zahraničia, kam sa vlani vybralo 414-tisíc osôb. Pred pandémiou cestovalo len za hranice Slovenska za rok 565-tisíc obyvateľov nad 15 rokov. V súhrne do zahraničia cestovalo v roku 2022 až 1,3 milióna Slovákov.

Bolo to výrazne viac ako v rokoch 2021 a 2020, stále však cestovalo do zahraničia menej ľudí ako v roku 2019. Vtedy zahraničnú cestu realizovali až takmer dva milióny obyvateľov Slovenska nad 15 rokov.

Najviac cestujú mladí

Spomedzi vekových štruktúr obyvateľstva sa najdynamickejší medziročný nárast prejavil v skupine obyvateľov v mladom a strednom veku od 15 do 44 rokov.

Najvyšší prírastok cestujúcich osôb bol v kategórii od 25 do 44 rokov, cestovalo 1,2 milióna osôb, čo bol o 360-tisíc vyšší počet ako v roku 2021. Vysoký medziročný nárast, o viac ako o polovicu, bol vo vekovej skupine 15 až 24-ročných osôb a ich podiel sa na celkovom počte cestujúcich priblížil hodnotám z roku 2019.

Predpandemickým číslam sa najviac priblížili cestujúci vo veku od 45 do 64 rokov, nejaký pobyt doma či v zahraničí uskutočnilo 922-tisíc osôb v tejto vekovej kategórii.