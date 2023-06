Globálne akcie za posledný týždeň mierne klesli, a to vrátane luxusného tovaru, NextGen medicíny či odvetvia skladovania energií. Výnimkou boli polovodiče, ktoré sa, naopak, zhodnotili o 6,7 percenta. Ako ďalej uviedol akciový stratég Saxo Bank Peter Garnry, dôvodom je nadšenie okolo umelej inteligencie (AI), ktoré posunuli akcie polovodičových firiem na najvyššie forwardové úrovne od januára 2010.

„Šialenstvo okolo AI posunulo polovodičový priemysel k najvyššiemu oceneniu. Pri 18,7-násobku je teraz polovodičový priemysel ohodnotený na úrovni o 72 percent vyššej, ako je celosvetový akciový trh,“ povedal Garnry. No zároveň varuje, že to môže viesť ku sklamaniu investorov v budúcnosti.

Vyše bilión dolárov

Nvidia, popredný výrobca procesorov, ktoré sa využívajú aj vo vývoji a výskume AI, je podľa Garnryho lídrom v súčasnej fáze nadšenia okolo umelej inteligencie. Jej trhová hodnota tak prvýkrát v histórii presiahla ešte pred uvedením na trh jeden bilión dolárov. „Ocenenie spoločnosti Nvidia dosiahlo úroveň, ktorú je ťažké akceptovať v prípade, že trajektória jej rastu nedosiahne v najbližších rokoch také úrovne, ktoré sme tu ešte nemali,“ hovorí Garnry.

Síce vždy podľa neho existuje priestor pre jedinečnú trajektóriu a Nvidia by mohla byť práve týmto priekopníkom. No pravdepodobnosť, že to tak bude, je podľa odborníka na základe skúseností veľmi nízka. Pri 22-násobnom 12-mesačnom forwardovom výnose sú očakávania pre Nvidiu podľa Garnryho neuveriteľne vysoké.

V mnohých ohľadoch sa súčasná situácia okolo AI podobá podľa Garnryho na dot-com, kryptomenovú či blockchain bublinu. „Na sociálnych sieťach existuje skupina influencerov, ktorí v obrovskej miere propagujú senzácie súvisiace s AI, aby využili ďalšiu novinku a krivia tak očakávania ľudí do budúcnosti a vytvárajú bubliny na verejných akciových trhoch,“ dodáva Garnry.