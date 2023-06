Prezident Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum (WIFO) Gabriel Felbermayr vyzval sociálnych partnerov, najmä odbory, aby boli vzhľadom na vysokú infláciu zdržanliví v mzdových požiadavkách. Mzdy nemôžu rásť dlhodobo rýchlejším tempom, ako je rast produktivity, uviedol v rozhovore pre denník Die Presse.

Miera inflácie v Rakúsku sa stále nachádza o viac ako 2,5-percentuálneho bodu vyššie oproti priemeru eurozóny, čo je vážny problém ohrozujúci konkurencieschopnosť krajiny, uviedol Felbermayr. Ak sa má tento rozdiel stratiť, je podľa neho nevyhnutná spolupráca všetkých konštruktívnych síl v krajine. Za ďalší problém označil automatické úpravy cien nájomného a mnohých ďalších nákladových položiek. Ak sa budú všetky ceny indexovať o infláciu, potom je dvojpercentný inflačný cieľ minulosťou, varoval ekonóm.

Felbermayr v tejto súvislosti poukázal na nedávne hospodárske krízy v krajinách južnej Európy. Od polovice 90. rokov minulého storočia do konca uplynulej dekády mali tieto krajiny trvalo vyššiu mieru inflácie, ako bol priemer eurozóny. Vo svete s vlastnou menou by to viedlo k devalvácii, s eurom to už nie je možné, uzavrel Felbermayr.

Podľa najnovších údajov rakúskeho štatistického úradu ceny v Rakúsku v máji spomalili medziročný rast na 8,8 z 9,7 percenta v apríli. Miera inflácie bola, ako aj v predchádzajúcich mesiacoch výrazne nad priemerom eurozóny, kde sa v máji znížila na 6,1 percenta z úrovne 7 percent v apríli. Inflácia tak zostala výrazne nad strednodobým cieľom Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá si ho stanovila na úrovni 2 percentá.