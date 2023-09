Slabší rast ekonomiky by mohol proces zmierňovania inflácie urýchliť, avšak dlhodobo napätý trh práce spôsobuje rýchly rast miezd. To znamená zvýšené riziko ďalšieho rastu spotrebiteľských cien. Uviedol to v piatok člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky Boris Vujčič.

V ECB sa v súčasnosti diskutuje, či na septembrovom zasadnutí posunie banka úrokové sadzby opäť vyššie, alebo si v sprísňovaní menovej politiky urobí pauzu. Kľúčovým pre ďalšie rozhodnutie je práve vývoj inflácie. Tá podľa najnovších údajov štatistického úradu EÚ Eurostat zotrvala v auguste na úrovni z júla, teda na 5,3 percenta.

Vujčič, ktorý je guvernérom chorvátskej centrálnej banky, nepovedal, k akému riešeniu sa na zasadnutí 14. septembra prikloní, dodal však, že potrvá ešte mesiace, než ECB bude môcť zhodnotiť, že úrokové sadzby dosiahli svoje maximum a je možné, že až na budúcu jar bude jasné, že inflácia smeruje k inflačnému cieľu ECB. Ten je stanovený na dve percentá.

„Stále tu máme mzdové tlaky a podľa najnovších údajov sa nezdá, že by sa uberali výraznejšie smerom nadol,“ povedal Vujčič. „Dokiaľ sa to nezmení, obávam sa, že posledná fáza dezinflácie bude veľmi zložitá,“ dodal.