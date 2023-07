Odchod do dôchodku bude pre mladšie generácie vyzerať inak ako pre tých, ktorých to už čaká zakrátko, alebo už na dôchodku sú. Web CNBC popísal skúsenosti muža, ktorý bol v päťdesiatke nútený odísť do predčasného dôchodku, keď sa ocitol na prahu smrti. No keď mal 62 rokov, jeho zdravotný stav sa zlepšil a on sa bez práce cítil nepokojný, znudený. Založil si koučingovú spoločnosť, ktorá pomáha ľuďom dosiahnuť plnohodnotnejší dôchodok, než mal on.

Podelil sa so štyrmi mýtmi na dôchodku, o ktorých by sa malo viac hovoriť.

Mýtus č. 1: Život ide lineárnou cestou

Mnoho silných ročníkov verí, že život má tri hlavné kapitoly: Získať vzdelanie; získať prácu a oženiť sa; odísť do dôchodku a užívať si. Ale život je oveľa pružnejší. Aj ľudia vo veku 60 či 70 rokov môžu začať novú kariéru a nové vzťahy. „Nečakajte na dôchodok, aby ste žili život, aký chcete. Zajtrajšok nie je nikdy zaručený, takže si nájdite čas na aktivity, ktoré vás každý deň bavia,“ radí kouč.



Pripomína, že vo veku 62 rokov začal podnikať v oblasti, o ktorej v dvadsiatke alebo tridsiatke ani netušil.

Mýtus č. 2: Starého psa novým kúskom nenaučíš

Ako deti sme veľmi zvedaví, ale kouč zistil, že v jeho generácii, čím je človek starší, tým viac sa prestáva pýtať. „Mozog je sval, ktorý potrebuje cvičenie. Zahĺbte sa do vecí, ktoré vás zaujímajú. Rád sa napríklad učím o tom, ako fungujú naše mysle, osobnosti a identity.“ Alebo sa treba venovať koníčkom, kde je vždy priestor na rozvoj, ako je záhradka alebo založenie charitatívnej organizácie, odporúča.

Mýtus č. 3: Vaše najlepšie roky sú medzi dvadsiatkou a tridsiatkou

Zmyslom života nie je odrobiť si takmer 40 rokov a skončiť. Ani to, že najlepšie roky sú, keď máte 20 či 30. Rímsky filozof Cicero napísal: „Staroba je korunou života. Sledujte starších, ktorí sú aktívni a šťastní. Opýtajte sa ich, aké fyzické, duševné a komunitné aktivity ich bavia. Možno vás prekvapí, že sa v skutočnosti cítia vnútorne nestarnúci.“



Nebude to príliš dlho trvať, kým sa stanete starším, takže je vo vašom najlepšom záujme zistiť, akým výzvam budete čeliť a aké radosti môžete objaviť, dodáva kouč.

Mýtus č. 4: Nemá zmysel premýšľať o smrti

Mať na mysli smrť môže znieť zvláštne, ale až do veku 52 rokov som si myslel, že som nesmrteľný. Potom mi môj onkológ povedal, že mi zostáva šesť mesiacov života. Diagnóza bola našťastie nesprávna, ale bol to obrovský budíček, spomína muž.



Benediktínskych mníchov povzbudzujú, aby „mali každodenne smrť pred očami“, aby mohli žiť naplno. „Zistil som, že spomienka na smrť môže prísť kedykoľvek. Zbavilo ma to potreby bezducho sa naháňať za čímkoľvek nepodstatným a robiť si zbytočné starosti. Umožnilo mi to byť viac v realite a robiť viac vecí, ktoré boli pre mňa skutočne dôležité,“ uzatvára ešte kouč.