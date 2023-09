Americká internetová sociálna sieť X, predtým známa ako Twitter, zažalovala Kaliforniu pre zákon, ktorý požaduje, aby firmy podnikajúce v oblasti sociálnych médií zverejňovali svoje pravidlá pre odstraňovanie nevhodného obsahu, napríklad nenávistných prejavov, dezinformácií či obťažovania.

Porušenie dodatku, bráni sa X

Žaloba tvrdí, že zákon, ktorý vstúpil do platnosti pred rokom, odporuje prvému dodatku americkej ústavy, ktorý garantuje slobodu prejavu. Zákon okrem iného požaduje, aby sociálne siete dvakrát do roka predložili správu o tom, ako riešia nenávistné prejavy, rasizmus, dezinformácie a ďalšie problémy. Podľa žaloby zákon „neprípustne zasahuje do ústavne chránených editačných rozhodnutí firiem, ako je X“.

Autor zákona, demokratický poslanec Jesse Gabriel, označil túto právnu normu „za opatrenie zamerané čisto na transparentnosť, ktoré od firiem jednoducho požaduje, aby informovali, či a ako regulujú obsah“.

Zmeny s príchodom Muska

Elon Musk firmu Twitter kúpil za 44 miliárd dolárov v októbri minulého roka a podnik odvtedy prešiel rozsiahlymi zmenami, vrátane zmeny mena. Výrazne sa zmenil aj systém regulácie obsahu. Musk prepustil zamestnancov zodpovedných za odstraňovanie problematického obsahu a obnovil účty, ktoré boli predtým zablokované napríklad pre nenávistné prejavy.

Musk sa označuje za zástancov absolútnej slobody slova, niektorí kritici však jeho prístup považujú za nezodpovedný. Existujú výskumy, podľa ktorých na sieti X po prevzatí došlo k vzostupu nenávistných komentárov, a niektoré vlády sieť vinia, že dostatočne nereguluje svoj obsah.

Musk, ktorý je tiež výkonným riaditeľom automobilky Tesla, je v súčasnosti najbohatším človekom na svete. Podľa indexu miliardárov, ktorý zostavuje agentúra Bloomberg, dosahuje aktuálna hodnota jeho majetku 229 miliárd dolárov.