Elon Musk zašiel ďalej v kritike práce na diaľku. Ľuďom, ktorí pracujú z domu, najnovšie odkázal, že je to urážka tých, ktorí sa musia objaviť na pracovisku. Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla povedal, že zapnutie notebooku doma znižuje produktivitu. „Vysiela to nesprávny signál pracovníkom továrne a iným zamestnancom, ktorí túto možnosť nemajú,“ vyjadril sa v rozhovore pre CNBC.

„Ľudia vyrábajú autá, obsluhujú autá, stavajú domy, opravujú domy, pripravujú jedlo, vyrábajú všetky veci, ktoré ľudia konzumujú. Je zvrátené hovoriť im, že musia ísť do práce a vy nie,“ povedal a doplnil: „Nie je to len vec produktivity, myslím si, že je to morálne nesprávne.“

E. Musk je už dlhodobo silným zástancom politiky návratu do kancelárií. Minulé leto dal zamestnancom Tesly ultimátum, v ktorom požadoval, aby strávili v kancelárii minimálne 40 hodín týždenne.