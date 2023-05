Moldavsko chce vstúpiť do Európskej únie čo najskôr to bude možné, aby sa ochránilo pred ruskou hrozbou. V rozhovore s agentúrou AFP to uviedla moldavská prezidentka Maia Sanduová. Krajina podľa nej dúfa, že rozhodnutie o začatí prístupových rozhovorov príde počas nasledujúcich mesiacov.

„Samozrejme, že sa to nedá porovnať s tým, čo sa deje na Ukrajine, ale sme si vedomí rizika a domnievame sa, že našu demokraciu môžeme zachrániť len keď budeme súčasťou Európskej únie,“ vyhlásila Sanduová v interview, ktoré sa uskutočnilo počas zasadnutia Rady Európy v Reykjavíku.

V Moldavsku by sa malo už o niekoľko dní konať významné stretnutie európskych lídrov v rámci Európskeho politického spoločenstva. Do Kišiňova sú na 1. júna pozvané desiatky vysokopostavených predstaviteľov krajín EÚ i únijných inštitúcií. Podľa Sanduovej je toto stretnutie dôležité pre Kišiňov aj pre Európu. Predchádzajúci summit sa konal vlani v októbri v Prahe.

Obavy z Ruska

„Rusko bude aj v nasledujúcich rokoch veľkým zdrojom nestability a my sa musíme chrániť,“ uviedla prozápadná moldavská prezidentka. Sanduová tento rok vo februári obvinila Rusko, že chce v Moldavsku vykonať násilný prevrat s využitím opozičných síl. Krajina vkliesnená medzi Ukrajinu a Rumunsko, kde žije asi 2,6 milióna obyvateľov, sa od začiatku vojny na Ukrajine dostala pod enormný tlak spojený s rastom cien aj obavami, že by Rusko mohlo rozšíriť inváziu aj na moldavské územie. Vlani v júni priznala EÚ Moldavsku štatút kandidátskej krajiny.

Zdrojom napätia vo vzťahoch Moldavska a Ruska je okrem iného Podnestersko. Prevažne ruskojazyčný pás územia na ľavom brehu rieky Dnestr s niekoľkými stovkami tisíc obyvateľov sa odtrhol od Moldavska na začiatku 90. rokov v obavách zo zjednotenia Moldavska s etnicky a jazykovo spriazneným Rumunskom. Podnestersko oficiálne žiadny štát neuznáva, útvar má ale podporu Moskvy.

Moldavský premiér Dorin Recean medzitým na bezpečnostnej konferencii v Bukurešti oznámil, že jeho krajina už nie je závislá od ruského plynu. „Ak na začiatku vojny pochádzalo 100 percent energie spotrebovanej v Moldavsku z Ruska, teraz Moldavsko existuje absolútne bez ruského plynu či elektriny,“ uviedol Recean. Dodal, že Moldavsko sa integrovalo do európskej energetickej siete technicky aj obchodne.