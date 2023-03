V roku 2020 mal vodičský preukaz iba každý štvrtý 16-ročný Američan. To je drastický pokles oproti štyridsiatim percentám v roku 1997. Podľa mnohých komentátorov generácia Z zanevrela na autá. „Nezostane to tak,“ tvrdí komentátor agentúry Bloomberg David Zipper.

Podľa D. Zippera treba oproti želaniam architektov a preferenciám mladých ľudí postaviť skutočnosť, že v amerických mestách sú autá naďalej nevyhnutnosťou. Pokles počtu neplnoletých šoférov môže podľa odrážať skôr pokles kúpnej sily ako zmenu preferencií.

Autá budú naďalej nevyhnutnosťou

„Pokiaľ by sme chceli našu spoločnosť oslobodiť od závislosti na automobiloch,“ pokračuje D. Zipper, „musíme najskôr začať stavať priestory, ktoré do nich človeka nenútia.“ Generácia Z môže mať k autám vlažnejší vzťah, pokiaľ sa však dizajn verejného priestoru nezmení, eventuálne sa z nich šoféri stanú.

Pred desiatimi rokmi hovorili médiá o generácii mileniálov, pre ktorých boli vraj autá minulosťou. „Prečo mladí ľudia nešoférujú?“ pýtal sa Washington Post v roku 2013. „Mileniáli odmietli kultúru áut,“ odpovedal si autor článku.

Išlo o fatamorgánu

Podľa profesorky urbanistiky na Rutgers University Kelcie Ralphovej predstavovalo odmietnutie áut mládežou iba fatamorgánu. „Medzi rokmi 2001 a 2009 si autá prestali kupovať najmä ľudia s nízkym príjmom a tí žijúci s rodinou. Menej šoférovali nemajetní tínedžeri na vidieku a v predmestiach.“

Nešlo o zmenu životného štýlu kvôli princípom alebo životnému prostrediu, mladí ľudia si to len nemohli, na rozdiel od minulosti, dovoliť. Keď však mileniáli začali starnúť, založili si rodiny a ich príjmy stúpali, autá si začali kupovať. V roku 2014 dopyt amerických mileniálov po autách explodoval. „Hrnú sa do predajní, rovnako ako ich rodičia,“ priznal v roku 2015 článok v The Atlantic, ktorého autor ešte v roku 2012 predpovedal, že mileniáli budú jednoducho šoférovať menej. „Realita sa, nanešťastie, nezhoduje s našimi očakávaniami.“

Situácia v Európe nie je podľa všetkého odlišná. Podľa švajčiarskej štúdie z roku 2018 mladí ľudia do tridsiatky kupujú menej áut, potom však ostatné generácie rýchlo dobiehajú. Výnimkami môžu byť obyvatelia miest ako Brusel a Paríž, ktoré masívne investujú do zmeny infraštruktúry, ktorá by už nemala slúžiť primárne vodičom. Mediálny záujem o „generáciu bez áut“ môže pomôcť architektom a urbanistom, ktorí podobné zmeny obhajujú. Treba ho však brať s rezervou, uzatvára Bloomberg.