Prevádzkovateľ kolotočov František Sečkár zaplatí za miesto na Tradičnom trnavskom jarmoku 78-tisíc eur. Túto čiastku za prenájom parkoviska na Dolnopotočnej ulici ponúkol sám, záujemcovia boli dvaja. V novodobej histórii jarmoku v Trnave je to rekordne vysoké nájomné, Sečkár v predchádzajúcich rokoch platil približne polovicu.

Za 78-tisíc eur môže v centre Trnavy prevádzkovať kolotoče a ďalšie technické atrakcie štyri dni, konkrétne od 14. do 17. septembra. V nájomnom za parkovisko nie sú zahrnuté žiadne služby ani elektrická energia. Trnava si určila vo výberovom konaní na miesto pre kolotoče najnižšiu možnú čiastku 50-tisíc eur, prednosť mala najvyššia ponuka.

Trnava už má polovicu z ponúknutej čiastky na účte, druhú polovicu musí prevádzkovateľ technických atrakcií zaplatiť do konca augusta, teda ešte pred konaním Tradičného trnavského jarmoku.

František Sečkár z Modry, ktorý patrí do štvrtej generácie kolotočiarskej rodiny, chodí na jarmok do Trnavy dlhé roky. Rekordnú čiastku ponúkol za miesto na jarmoku aj pred desiatimi rokmi, vtedy to bolo 40-tisíc eur. Po jarmoku žiadal radnicu o odpustenie časti nájomného, Mestské zastupiteľstvo v Trnave mu vtedy odpustilo zhruba 10-tisíc eur.

Trnava sa teraz pred takouto situáciou poistila požiadavkou na zaplatenie nájomného dopredu.

Mesto Trnava ráta v tomto roku s príjmami z Tradičného trnavského jarmoku vo výške 145-tisíc eur, len kolotoče do rozpočtu prinesú viac ako polovicu plánovanej sumy. Kolotoče na jarmoku v Trnave majú povolenú prevádzku vo štvrtok 14. septembra od ôsmej hodiny ráno do 22. hodiny, v piatok 15. a v sobotu 16. septembra do 23:30 a v nedeľu 17. septembra do 20 hodiny.