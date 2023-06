Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR je pripravené opätovne predložiť návrh zmien vo fungovaní ambulantných pohotovostí do Národnej rady SR. Potvrdil to komunikačný odbor rezortu. Reagoval tak na to, že stovky pediatrov k piatku podali výpovede z ambulantných pohotovostných služieb (APS).

„MZ SR dlhodobo upozorňovalo na hroziace problémy s APS a aj preto v spolupráci s pediatrami navrhlo niekoľko zmien, ktoré majú za cieľ stabilizovať všeobecnú ambulantnú sféru. Ide o súbor viacerých opatrení. Nie všetky sa však stretli s pochopením politikov či niektorých asociácií. Ide napríklad o skrátenie ambulantných hodín z 22:00 na 20:00, ktoré na poslednej schôdzi parlamentu nenašlo medzi poslancami podporu. V prípade, že dôjde v parlamente k zhode, ministerstvo je pripravené tento návrh opätovne predložiť na rokovanie,“ skonštatovalo ministerstvo.

Rezort poukázal na to, že na zlepšenie situácie realizuje aj iné kroky, ktoré si nevyžadujú zmenu zákona. Chce napríklad v troch fázach skonsolidovať sieť ambulantných pohotovostí. Pripomenul, že od prvého júna tiež zvýšil úhradu za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii APS a cenu bodu za zdravotný výkon poskytnutý v ambulancii APS.

Stovky pediatrov k piatku podávajú výpoveď z ambulantných pohotovostných služieb. Pediatri budú aj napriek tomu povinní slúžiť na pohotovosti, no dostanú za to menej peňazí a služby im bude rozpisovať vyšší územný celok.