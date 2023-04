„Reforma je stále v internej fáze príprav a do konca aktuálneho volebného obdobia, teda do parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia 30. septembra, rezort neplánuje jej realizáciu ani posunutie do legislatívneho procesu,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Podotkla, že reforma je komplexnou a dôležitou témou, ktorá bola na Slovensku dlhodobo zanedbávaná. „Ministerstvo vnútra si uvedomuje, že tento druh reformy nie je možný bez riadnej a odbornej debaty, preto jej príprava trvá dlhšie obdobie,“ vysvetlila. Zdôraznila, že odborníci chcú obdobie do volieb využiť na intenzívnu prácu a konštruktívnu diskusiu na pôde zriadenej komisie. „Nie prostredníctvom médií,“ dodala.

Ministerstvo vnútra pripravuje návrh reformy verejnej správy. Zameraná má byť na okresné úrady, prenesený výkon štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a dvojstupňovej úrovne správy miest Bratislavy a Košíc. Východiská návrhu zatiaľ nie sú verejnosti známe, rezort o nich rokoval na marcových zasadnutiach komisie pre reformu verejnej správy so zástupcami združení samospráv.