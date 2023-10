Vyrovnaný rozpočet hneď na budúci rok nie je správne riešenie pre Slovensko. Na pondelkovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady sa na tom zhodli všetci sociálni partneri.

Ministerstvo financií takýto návrh musí zo zákona predložiť, ale parlamentu bude odporúčať, aby takýto zákon neschválil, uviedol po rokovaní tripartity dočasne poverený šéf rezortu Michal Horváth. Príprava nového realistického rozpočtu, ktorý Slovensko bude potrebovať od ďalšieho roku, je podľa neho už na novej čerstvo zvolenej vláde.

Dôvodom sú obmedzené právomoci

„Okamžité nastolenie vyrovnaného rozpočtu na budúci rok by výrazne destabilizovalo slovenskú ekonomiku. Mohlo by to znefunkčniť fungovanie štátu a malo by to obrovské dôsledky na život ľudí na Slovensku,“ zhodnotil Horváth.

Vláda však mala pri súčasných vysokých úrovniach verejného dlhu povinnosť takýto rozpočet pripraviť a predložiť do Národnej rady v tradičnom termíne do 15. októbra kalendárneho roka.

Rezort financií podľa svojho šéfa pripravoval rozpočet poctivo, aby splnil všetky zákonné aj procesné postupy. „Sme vláda, ktorá má značne obmedzené právomoci a nevieme prijímať zákony. Pri príprave tohto rozpočtu sme sa museli sústrediť na tie položky, ktoré by sme teoreticky mali pod kontrolou,“ zdôraznil Horváth.

Návrh sa teda sústreďuje predovšetkým na vybrané položky výdavkovej strany rozpočtu. Ide o výdavky na prevádzku a kapitálové investície.

Horváth: Odporučime vláde zákon neschváliť

„Nemyslíme si, že tá štruktúra, v ktorej rozpočet predkladáme, je dobrá pre Slovensko. Veľkosť konsolidácie, ale ani štruktúra konsolidácie nie je to, čo Slovensko potrebuje. A očakávame, že Národná rada takýto zákon napokon neschváli. Budeme jej dokonca odporúčať, aby takýto zákon neschválila,“ doplnil minister financií.

V momente, keď dočasná vláda odborníkov nedostala dôveru v parlamente a mala povinnosť pripravovať vyrovnaný rozpočet, bolo podľa Horvátha jasné, že kapacitne nestíha pracovať na dvoch plnohodnotných návrhoch. Navyše pre alternatívny návrh nemá ani mandát, keďže nemôžu meniť zákony.

Z konsolidačného balíčka si vláda môže vyberať

Pripomenul, že súčasný kabinet pripravil široké menu možných konsolidačných opatrení, z ktorých si môže nová vláda vybrať.

„Pootvárali sme rôzne daňové predpisy, spustili sme diskusiu vo viacerých oblastiach tak, aby keď nastúpia do svojich kresiel noví ministri, mali pripravenú pôdu pre čo najrýchlejšie rozhodnutia tak, aby konsolidačné opatrenia mohli začať platiť čo najskôr v budúcom roku,“ zdôraznil Horváth.

Ak by sa zostavovanie novej vlády naťahovalo, Slovensko by sa pravdepodobne od nového roka na nejaký čas dostalo do rozpočtového provizória.

„Myslím si, že mesiac, dva v rozpočtovom provizóriu zvládneme. Ale je dôležité, aby sme maximálne využili ten čas povedzme do januára, aby sme si veci vydiskutovali v rámci krajiny, aby sme spravili rozhodnutia a potom ich začali uvádzať do praxe,“ doplnil minister.