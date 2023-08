Riaditeľ Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum Gabriel Felbermayr počas víkendu kritizoval návrhy na zavedenie dane z nadmerných ziskov bánk alebo opatrení na podporu dlžníkov pri splácaní úverov. Tvrdenie, že banky dosahujú vysoké zisky na úkor klientov, nie je objektívne, napísal v komentári pre časopis Profil.

Počas úrokového cyklu sú marže bánk zvyčajne nízke, hoci v súčasnosti sú veľmi priaznivé, konštatoval Felbermayr. Daň z nadmerných ziskov by navyše nielen oslabila dôveru v predvídateľnosť daňového systému, ale by aj poškodila kapitálovú vybavenosť bánk.

Ak by banky a ich klienti mohli predpokladať, že verejný sektor prevezme riziká, viedlo by to v budúcnosti k ešte rizikovejšiemu správaniu a k ďalším krízam, v ktorých by musel zasahovať štát, uviedol Felbermayr. Osobitná situácia je podľa neho v prípade nízkopríjmových domácností, ktoré neustále prečerpávajú svoje účty a nevlastnia nehnuteľnosti. Tam musí zasiahnuť sociálna politika, napísal šéf WIFO.

Zavedenie mimoriadnej dane zo ziskov bánk podporuje v Rakúsku najmä opozičná Slobodná strana Rakúska. Zisky bánk považuje za neoprávnene vysoké aj najsilnejšie opozičné zoskupenie Sociálnodemokratická strana Rakúska. Situácia, keď sadzby, ktoré si banky účtujú z poskytovaných úverov, explodovali, zatiaľ čo v prípade vkladov zostali takmer bez zmeny, predstavuje zlyhanie trhu a vláda má úlohu konať, uviedol hovorca strany Jan Krainer.