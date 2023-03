Účinnosť mimoriadnej valorizácie všetkých dôchodkov by sa mala posunúť už na tento rok, na 1. júla 2023 z 1. januára 2024. Takzvaný rodičovský bonus k starobnému dôchodku by sa mal však presunúť na rok 2024. Uviedol to na brífingu po skončení Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci poslanec za SaS Peter Cmorej.

„Na dnešnom výbore (pre sociálne veci) som plánoval predložiť dva pozmeňujúce návrhy, týkajúce sa dôchodkov. Žiaľbohu, výbor nebol uznášaniaschopný, pretože naň neprišli ani poslanci za stranu Smer-SD, ani za stranu Hlas-SD. Plus dve poslankyne, ktoré na výbore pôvodne boli, následne však z rokovania odišli. Neboli kompletné ani vládne strany," priblížil Cmorej.

„Chcel som podať pozmeňujúce návrhy, ktoré riešia rodičovský dôchodok. Je to návrh poslancov Sme rodina - chcú rozšíriť rodičovský dôchodok aj na rodičov detí, ktoré pracujú v ozbrojených zložkách. Pripravil som si k tomu návrhu dva pozmeňujúce návrhy, ktoré podám až v pléne NR SR. Jeden pozmeňujúci návrh posúva účinnosť valorizácie dôchodkov, ak je vysoká inflácia, už na tento rok. Nebude sa valorizovať až v roku 2024, ale už od júla 2023, pokiaľ inflácia za pol roka 2023 by presiahla 5 percent," spresnil návrh poslanec.

Valorizácia v tomto roku je podľa Cmoreja potrebná, lebo inflácia v roku 2023 má byť ešte vysoká, ale v roku 2024 sa už má znížiť.

„Pokiaľ sa nájdu peniaze na rodičovský bonus aj na rodičov detí pracujúcich v silových zložkách, musia sa nájsť peniaze aj na valorizáciu všetkých dôchodkov. Valorizácia je spravodlivejšia ako rodičovský bonus," poznamenal.

„Druhý pozmeňujúci návrh, ktorý predložím osobitne, je o tom, že sa posunie výplata rodičovského bonusu až na rok 2024. Tým sa vytvorí finančný priestor na zafinancovanie mimoriadnej valorizácie. Dúfam, že o dva týždne, kedy sa bude zákon v NR SR prerokovávať, bude schválená mimoriadna valorizácia dôchodkov už v roku 2023," informoval.

Spresnil, že náklady na mimoriadnu valorizáciu by mali dosiahnuť asi 300 miliónov eur.

„Rovnakých 300 miliónov eur by sa malo vyplatiť dôchodcom v rodičovskom bonuse koncom tohto roka," dodal Cmorej.