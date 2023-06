Investori z radov milionárov sa v roku 2023 rozhodli staviť na hotovosť, ale aj vyššie úrokové sadzby a kolísavosť akciových trhov, ukázal prieskum CNBC. Skúmal 764 domácnosti s aktívami vo výške aspoň milión dolárov, ktoré majú k dispozícii na investovanie.



Viac ako tretina respondentov uviedla, že viac svojich peňazí si necháva ako „cash“. Podľa prieskumu majú teraz 24 percent svojho portfólia v hotovosti, čo je podstatne viac ako 14 percent spred roka.



Výsledky potvrdzujú nedávny prieskum spoločnosti Capgemini, ktorá zistila, že globálni investori s vysokým čistým majetkom majú rekordných 34 percent svojho portfólia v hotovosti, alebo v peňažných ekvivalentoch. „Títo investori prechádzajú od rastu k hodnote, k ochrane svojich aktív,“ povedal globálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Capgemini Elias Ghanem.



Bohatí investori sú na akciovom trhu stále opatrní. Zatiaľ čo 38 percent milionárskych investorov očakáva, že index S&P 500 pôjde ku koncu roka nadol, o niečo väčšia časť, 40 percent, hovorí, že rok uzavrie s vyššou hodnotou. „Začínajú byť viac spokojní s volatilitou trhu a skutočnosťou, že trhy neustále rastú napriek všetkým dôvodom, prečo by mali klesať,“ povedal George Walper, prezident spoločnosti Spectrem Group, ktorá so CNBC vykonáva prieskum Millionaire. „Mnoho ľudí je zmätených,“ dodal.

Môže za to inflácia

Jedným z dôvodov ich opatrnosti je inflácia. Milionárski investori stále stavajú, že inflácia bude pretrvávať roky, čo môže viesť k udržaniu vyšších úrokových sadzieb dlhšie. Viac ako polovica milionárov tvrdí, že inflácia neklesne na dvojpercentný cieľ Fedu ešte aspoň dva roky, pričom 11 percent tvrdí, že aktuálny stav bude trvať aspoň päť rokov.



Medzi jednotlivými generáciami existujú veľké rozdiely, keďže akciový trh poznačený infláciou a ekonomika na okraji recesie sú pre mladších investorov novým fenoménom. Tri štvrtiny miléniových milionárov tvrdia, že inflácia sa do dvoch rokov zníži na dve percentá. Naproti tomu 59 percent starších investorov si myslí, že to bude trvať dlhšie ako dva roky.



Inflácia a vyššie úrokové sadzby začínajú ovplyvňovať míňanie bohatých, hoci zmeny sú zatiaľ malé. Podľa prieskumu viac ako tretina milionárskych investorov za posledných šesť mesiacov znížila výdavky na reštaurácie pre infláciu a 18 percent odložilo kúpu auta. Viac ako jeden zo štyroch milionárskych investorov tvrdí, že dal menej na charitu v dôsledku inflácie, čo naznačuje, že vyššie ceny by mohli ovplyvniť aj darcovstvo.



Svetlým bodom pre milionárov sú však bankové vklady. Napriek nepokojom v regionálnom bankovom systéme v dôsledku zlyhania bánk Silicon Valley, First Republic a Signature Bank viac ako dve tretiny milionárov tvrdia, že sa ich bezpečnosť ich vkladov v bankách nezaujíma alebo vyjadrili neutrálny postoj. Len sedem percent uviedlo, že sú „veľmi znepokojení“.