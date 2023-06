Matt Higgins vyrastal v chudobe v newyorskej štvrti Queens a v 16 rokoch odišiel zo strednej školy. O niekoľko rokov neskôr začal po nociach navštevovať vysokú školu a cez deň si privyrábal napríklad predajom kvetov na rohu ulice. Vždy si ale kládol vysoké ciele.

Odvtedy sa vypracoval na úspešného investora, ktorý podporil viacero podnikov a neskôr ich predal za stovky miliónov dolárov. Dotiahol to dokonca tak ďaleko, že sa stal jedným z porotcov v relácii „Shark Tank“. Okrem toho učil aj na Harvard Business School a šéfoval dvom tímom v NFL.

Často rozmýšľa, čo by robil, keby náhodou zbankrotoval a musel začať úplne od začiatku. Umelá inteligencia však ponúka oveľa vzrušujúcejšie možnosti, pokiaľ ide o zarábanie peňazí, než kedykoľvek predtým . Higginsa obzvlášť inšpiroval článok o študentovi, ktorý začal podnikať v oblasti AI a zarábal 64-tisíc dolárov mesačne.

Ak by dnes Higgins musel začať odznova len so sto dolármi v peňaženke, minul by ich na umelú inteligenciu, vďaka ktorej by dokázal mesačne generovať tisíce dolárov. S portálom CNBC sa podelil o to, na čo by AI pri budovaní nového pasívneho príjmu využil:

1) Určil by trend, ktorý sa rýchlo šíri

Higgins radí hľadať konkrétnu oblasť, ktorej vývoj aktívne sleduje mnoho ľudí. Je dôležité sa uistiť, že tento trend je dostatočne zaujímavý na to, aby vám klienti platili za to, že ich naučíte sa v ňom pohybovať.

Ideálne je začať tým, čo poznáte najlepšie, alebo vyhľadať najnovšie virálne príspevky na sociálnych sieťach. Mnoho podnikov sa napríklad snaží zistiť, ako by pomocou umelej inteligencie dokázali zlepšiť svoje výsledky. To by mohla byť vaša nová oblasť podnikania, na ktorú sa zameriate.

2) Za deň by sa stal expertom

Higgins by následne obetoval jeden celý deň, aby sa naučil čo najviac o umelej inteligencii, ktorá šetrí čas a peniaze v kľúčových oblastiach podnikania.

To by dosiahol tak, že by prehľadával internet, prezeral si príspevky na TikToku a Instagrame, pozeral videá na YouTube a odsledoval si každý príspevok na Twitteri týkajúci sa umelej inteligencie. Potom by všetky poznatky zhrnul do jedného zrozumiteľného dokumentu, aby ich mal všetky pokope.

Ak vás písanie nebaví, Higgins radí nahrať si najviac dvojhodinové video, kde svoje nové vedomosti odprezentujete potenciálnemu publiku. Keď budete hotový, nahrajte tento dokument alebo video na online platformu na tvorbu kurzov, akou je Courseau.

3) Vytvoril by logo pre svoju webovú stránku či kurz

V prvom rade je potrebné pre nový kurz vymyslieť pútavý názov. Ďalším krokom je logo. Ak o dizajne nemáte ani poňatia, môžete použiť programy ako Looka alebo Midjourney, ktoré vám s jeho tvorbou pomôžu.

Higgins následne odporúča využiť stránku Durable. Vďaka nej dokážete napríklad za 30 sekúnd vytvoriť webovú stránku, optimalizovať ju pre vyhľadávanie a dokonca pomocou AI vytvoriť marketingový plán.

Ďalším užitočným nástrojom umelej inteligencie je Pictory, ktorý dokáže transformovať písaný kurz na promo videá.

4) Umelou inteligenciou by nahradil marketingový a predajný tím

V neposlednom rade môžete outsourcovať celú vašu marketingovú stratégiu a tvorbu textov na ChatGPT. Stačí, aby ste sa naučili, ako z tohto nástroja vyťažiť čo najviac. Najlepším zdrojom informácií sú podľa Higginsa návody na Twitteri. ChatGPT za vás dokáže vytvoriť newsletter či dokonca virálne tweety a neprehliadnuteľné emaily.

Umelá inteligencia môže byť skvelým nástrojom na generovanie peňazí a určite je oveľa lepšia, než predávanie kvetov na rohu ulice, uzavrel Higgins.