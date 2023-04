Miliardári vrátane Billa Gatesa, Georgea Sorosa a spoluzakladateľa Facebooku Dustina Moskovitza prejavili záujem o „slnečné geoinžinierstvo“. Ide o spornú myšlienku, ktorá zahŕňa ochladzovanie Zeme odrazom slnečného svetla späť do vesmíru. Informuje o tom portál americkej televízie CNBC.

Výzvy na urýchlenie výskumu manažmentu slnečného žiarenia (solar radiation management – SMR) rastú. Niekedy sa stretneme so všeobecným označením solárne geoinžinierstvo. Tento termín sa začal skloňovať čoraz častejšie v čase, keď sa planéta blíži k prekročeniu teplotného limitu 1,5 stupňa Celzia, ktorý je považovaný za kriticky dôležitý. Body zlomu sú prahové hodnoty, pri ktorých môžu malé zmeny viesť k dramatickým posunom v celom systéme podpory života na Zemi.

V posledných mesiacoch sa solárne geoinžinierstvo vrátilo aj do diskusie o klimatickej politike. Koncom februára viac ako 60 výskumníkov z popredných inštitúcií zverejnilo list, v ktorom žiadali dôkladnejšie preštudovanie stratégie. Správa OSN naznačila, že nastal čas začať skúmať, či SRM môže pomôcť v boji proti klimatickým zmenám. Aj Biely dom vlani v októbri oznámil, že presadzuje päťročný výskumný plán na posúdenie spôsobov úpravy množstva slnečného svetla, ktoré dopadá na Zem.

Stovky klimatických vedcov sú však rozhodne proti množiacim sa výzvam na výskum solárneho geoinžinierstva a jeho potenciálneho rozvoja. V otvorenom liste varovali, že rastúca normalizácia technológií SRM, ako možná náprava klímy, je dôvodom na poplach. Mohlo by to mať nebezpečné a neočakávané následky, tvrdia.

Čo je solárne geoinžinierstvo

Solárne geoinžinierstvo alebo SRM označuje špekulatívny súbor technológií určených na chladenie Zeme. O niektorých použitých technikách, ako je rozprašovanie oxidu siričitého do atmosféry, je známe, že majú škodlivé účinky na životné prostredie a ľudské zdravie. Napriek tomu niektorí klimatickí vedci, ktorí sa obávajú, že ľudstvo prekročí svoje emisné ciele, tvrdia, že ďalší výskum SRM je dôležitý, aby sa zistilo, ako najlepšie vyvážiť tieto riziká proti možnému katastrofickému nárastu teploty Zeme.

Program Organizácie Spojených národov pre životné prostredie, popredný svetový hlas v oblasti životného prostredia, koncom februára uviedol, že predtým, ako sa bude môcť zvážiť jeho potenciálne nasadenie, bude potrebný oveľa väčší výskum rizík a výhod SRM.

Argumenty proti ďalšiemu výskumu SRM boli už predtým načrtnuté v dokumente z roku 2022, ktorý však dospel k záveru, že „slnečné geoinžinierstvo v planetárnom meradle nie je možné v rámci súčasného medzinárodného politického systému riadiť globálne inkluzívnym a spravodlivým spôsobom“. Dokument obhajuje medzinárodnú dohodu o nepoužívaní solárneho geoinžinierstva. Tá však odvtedy získala podporu stoviek klimatických vedcov.

Lili Fuhrová, zástupkyňa riaditeľa Centra pre medzinárodné právo životného prostredia, opísala riadenie slnečného žiarenia alebo solárne geoinžinierstvo ako „ultimatívne falošné riešenie“. „Nie je to zmiernenie,“ povedala L. Fuhrová počas brífingu pre médiá začiatkom tohto mesiaca. „Je to veľmi špekulatívny súbor navrhovaných technologických zásahov do atmosféry.“

Zdôraznila, že Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy posúdil kontroverznú technológiu, ale nakoniec sa rozhodol nezaradiť ju do odporúčaní pre tvorcov politík vo svojej najnovšej správe. „Myslím si, že slovo geoinžinierstvo sa v správe pracovnej skupiny III objavuje asi len dvakrát a chcem len povedať, že termín geoinžinierstvo nepoužívame,“ povedal spolupredseda pracovnej skupiny III IPCC Jim Skea počas toho istého brífingu.

Nebezpečné rozptýlenia

Správa IPCC Working Group III, zverejnená v apríli minulého roka, sa zamerala na zmierňovanie klimatických zmien a posudzovala metódy znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj na odstraňovanie skleníkových plynov z atmosféry.

Varovala, že boj o udržanie 1,5 stupňa Celzia dosiahol métu „teraz alebo nikdy“, pričom opätovne potvrdila skutočnosť, že všetky nástroje a know-how potrebné na riešenie klimatickej krízy sú v súčasnosti k dispozícii.

S odvolaním sa na Fuhrovej komentáre o solárnom geoinžinierstve J. Skea povedal: „Máte úplnú pravdu, nejde o zmiernenie a všetky uvedené odkazy na SRM v troch správach pracovnej skupiny sú rozptýlené s veľmi odlišnými rozmermi.“

„Všetko, o čo nás požiadali, bolo, pozrieť sa na právne a etické aspekty, ktoré sme v skutočnosti urobili v rámci našej medzinárodnej kapitoly,“ dodal.

Harjeet Singh, vedúci globálnej politickej stratégie v Climate Action Network, ktorá zahŕňa viac ako 1 500 skupín občianskej spoločnosti, uviedol, že všetky výzvy súvisiace so SRM a solárnym geoinžinierstvom by sa mali považovať za „nebezpečné rozptýlenia“.