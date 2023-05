Zatiaľ čo technologickí miliardári ako Elon Musk (51) a Mark Zuckerberg (39) sú v strednom veku, skupine najbohatších svetových miliardárov dominujú seniori. Podľa štúdie dátovej spoločnosti Altrata je v súčasnosti priemerný vek 3 194 superboháčov 67 rokov. Až 42 percent je starších ako 70 rokov a len desatina má pod 50 rokov, informuje portál CNBC.



Najväčšiu pozornosť si pritom získavajú „technické zázraky“ a hudobné a športové celebrity. Dlhoročnými miliardármi sú však väčšinou starnúci podnikatelia, ako napríklad Warren Buffett (92) a Bernard Arnault (74), ktorí hromadením bohatstva strávili celý život. Stredný vek svetových miliardárov za posledných päť rokov sa mierne zvýšil.



„Mnohí z mladších miliardárov zarobili svoje peniaze na technológiách, ktoré sú odvetvím rýchleho vytvárania bohatstva a priťahujú veľkú pozornosť médií,“ povedala vedúca analytického oddelenia v Altrata Maya Imbergová. „No nadobudnutie takého obrovského majetku si zvyčajne vyžaduje veľkú väčšinu podnikateľského života.“



Rôzne vekové skupiny miliardárov majú aj rôzne zdroje bohatstva. V prípade miliardárov mladších ako 50 rokov sú to už spomínané technológie a bankovníctvo/financie. Miliardári vo veku 50 až 70 rokov zarobili väčšinu svojich peňazí najmä v bankovníctve/financiách (24 %) a priemyselných konglomerátoch (8,3 %), kým ľudia nad 70 rokov zbohatli na financiách (18 %), konglomerátoch (11 %) a nehnuteľnostiach ( 8,3 %).



V roku 2022 sa populácia svetových miliardárov znížila o 3,5 percenta na celkových 3 194, uvádza Altrata. V kategórii superboháčov však majú aj naďalej malé zastúpenie ženy (12,5 percenta). Najviac miliardárov sa naďalej sústreďuje v New Yorku, a to 136. Na druhom mieste so 112 členmi klubu miliardárov sa umiestnil Hongkong, za ním nasledovali San Francisco (84), Moskva (76) a Londýn (75).

Zdroj: Getty Images Desať najbohatších ľudí sveta podľa Bloomberg Billionaires Index 1. Bernard Arnault, 192 miliárd dolárov, Francúzsko, luxusný tovar 2. Elon Musk, 190 miliárd dolárov, USA, technológie 3. Jeff Bezos, 145 miliárd dolárov, USA, technológie 4. Bill Gates, 126 miliárd dolárov, USA, technológie 5. Larry Ellison, 118 miliárd dolárov, USA, technológie 6. Steve Ballmer, 115 miliárd dolárov, USA, technológie 7. Warren Buffett, 112 miliárd dolárov, USA, financie, investovanie 8. Larry Page, 112 miliárd dolárov, USA, technológie 9. Sergey Brin, 106 miliárd dolárov, USA, technológie 10. Mark Zuckerberg, 95,8 miliardy dolárov, USA, technológie