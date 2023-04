Napísal to v sobotu britský denník The Guardian v nadväznosti na informácie zverejnené v rámci súdneho sporu stanice Fox News so spoločnosťou Dominion Voting Systems. Tá bola jedným z protagonistov konšpiračných teórií o podvodoch pri voľbách roku 2020.

„Bolo by skvelé, keby sme víťazstvo Joea Bidena ohlásili, akonáhle v Pensylvánii získa náskok, povedzme, 35-tisíc hlasov,“ napísal Rupert Murdoch, 92-ročný majiteľ Fox News, šéfke stanice Suzanne Scottovej 6. novembra 2020. Bolo to tri dni po voľbách, ale deň predtým, ako súčasný prezident Biden v priebežnom sčítaní hlasov predstihol svojho súpera Trumpa. „Kedykoľvek to urobíme, bude po všetkom. Bez ohľadu na Arizonu,“ uviedol rovnako podľa Guardianu Murdoch.

Stanica Fox News, ktorá je dlhodobo naklonená republikánom, nakoniec oznámila Bidenovo víťazstvo v Pensylvánii asi desať minút po väčšine ostatných staníc. Biden v tej chvíli viedol o necelých 35-tisíc hlasov, píše The Guardian.

Súd v štáte Delaware v týchto dňoch začal zverejňovať materiály predložené v rámci zhromažďovania dôkazov v súdnom spore, v ktorom výrobca volebných prístrojov Dominion Voting Systems požaduje od televízie Fox News masívne odškodné za údajné ohováranie. Republikán Trump po voľbách v roku 2020 odmietol uznať porážku a spoločne so svojimi poradcami okrem iného obviňoval uvedenú firmu, že manipuluje s hlasmi v prospech víťazného kandidáta Demokratickej strany Bidena.

Tieto tvrdenia zaznievali aj na Fox News, a keď sa Dominion nedomohla korekcie priamo vo vysielaní, podala v marci 2021 na televíziu žalobu, v ktorej požaduje odškodnenie 1,6 miliardy dolárov. Podľa sťažnosti stanice šírila tvrdenia o podvodoch zámerne v snahe udržať si divákov z radov Trumpových fanúšikov, pričom vedela, že nie sú podložené fakty. Začiatok hlavného pojednávania je naplánovaný na tento mesiac.