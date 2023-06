Počet ľudí bez práce v Nemecku sa v júni podľa sezónne očistených údajov zvýšil o 28-tisíc na 2,6 milióna, miera nezamestnanosti tak vzrástla na 5,7 percenta. Uvádza to predbežná správa, ktorú v piatok zverejnil spolkový úrad práce. V máji bolo v Nemecku bez práce asi 2,57 milióna ľudí, čo zodpovedalo miere nezamestnanosti 5,6 percenta.

„Zložitejšie rámcové hospodárske podmienky teraz pociťujeme aj na pracovnom trhu. Nezamestnanosť rastie a zvyšovanie zamestnanosti stráca dynamiku,“ povedala na tlačovej konferencii šéfka spolkového úradu práce Andrea Nahlesová.

Ak by sa nebrali do úvahy sezónne výkyvy, potom sa nezamestnanosť v júni zvýšila o 11-tisíc ľudí na 2,55 milióna, čo je o 192-tisíc nezamestnaných viac ako v júni minulého roka. Podľa tejto metodiky miera nezamestnanosti zostala nezmenená na 5,5 percenta.

Na rast nezamestnanosti podľa úradu práce nemajú vplyv len vojnoví utečenci z Ukrajiny, ale celkovo slabá ekonomika. „Aj bez zohľadnenia ukrajinských utečencov by sa nezamestnanosť zvýšila,“ uviedol úrad práce. Nemecko v minulom roku prijalo vyše jeden milión ľudí z Ukrajiny.

Využívanie kurzarbeitu

Žiadostí o kurzarbeit, teda o ochranný režim pracovných miest, úrad práce podľa aktuálnych údajov od 1. do 26. júna evidoval 45-tisíc, čo je porovnateľné s podobným obdobím v máji. Tieto údaje sú však predbežné, pretože bilanciu skutočného využitia kurzarbeitu má úrad zatiaľ k dispozícii do konca apríla, keď peniaze v ochrannom režime dostalo 135-tisíc zamestnancov. Počet prípadov využívania kurzarbeitu sa tak v apríli znížil oproti marcu, keď opatrenie využilo podľa aktualizovaných údajov 160-tisíc zamestnancov.

Vysoký naďalej zostáva dopyt po pracovnej sile, aj keď od minulého roka výrazne klesol. Počet voľných pracovných miest registrovaných úradom práce v júni predstavoval 769-tisíc. V medziročnom porovnaní je počet ponúkaných voľných miest o 108-tisíc nižší. „Pokračuje tak sezónne očistený pokles dopytu, ktorý pozorujeme už rok,“ uviedol úrad práce. „Celkovo je však počet hlásených voľných pracovných miest naďalej na pomerne vysokej úrovni,“ dodal.