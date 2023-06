Americká softvérová spoločnosť Microsoft zaplatí v Spojených štátoch pokutu 20 miliónov dolárov za to, že v rozpore so zákonom zhromažďovala osobné údaje o deťoch bez súhlasu ich rodičov. Oznámila to Federálna obchodná komisia (FTC), do ktorej kompetencie tieto prípady spadajú a s ktorou sa Microsoft na urovnaní obvinenia dohodol.

Microsoft čelil obvineniu z porušovania amerického zákona o ochrane súkromia detí na internete (COPPA). Dopustil sa toho tým, že zhromažďoval osobné údaje detí, ktoré sa zaregistrovali do jeho herného systému Xbox bez toho, aby o tom ale Microsoft informoval ich rodičov alebo od nich získal súhlas. Problém vidia úrady aj v tom, že Microsoft potom nazbierané osobné údaje uchovával.

FTC požaduje, aby Microsoft prijal opatrenia na zlepšenie ochrany súkromia detských užívateľov svojho herného systému Xbox. Znamená to, že rozšíri ochranu COPPA na vydavateľov hier tretích strán, s ktorými Microsoft zdieľa údaje o deťoch. Hovorca Microsoftu podľa agentúry Reuters uviedol, že firma je odhodlaná príkaz splniť. Dodal, že Microsoft aktualizuje proces vytvárania účtov a vyrieši aj chybu v uchovávaní údajov, ktorá bola v systéme zistená.

„Naše navrhované nariadenie uľahčuje rodičom ochranu súkromia ich detí v systéme Xbox a obmedzuje informácie, ktoré môže spoločnosť Microsoft o deťoch zhromažďovať a uchovávať,“ uviedol riaditeľ Úradu pre ochranu spotrebiteľa v FTC Samuel Levine. „Toto opatrenie by tiež malo jasne ukázať, že avatary detí, biometrické údaje a zdravotné informácie nie sú vyňaté z pôsobnosti zákona COPPA,“ dodal.

Zákon vyžaduje, aby online služby a webové stránky určené deťom mladším ako 13 rokov informovali rodičov o osobných údajoch, ktoré zhromažďujú. Kým začnú zhromažďovať a používať akékoľvek osobné údaje detí, musia si zaobstarať overiteľný súhlas rodičov. Microsoft v rokoch 2015 až 2020 podľa sťažnosti uchovával údaje, ktoré od detí zozbieral počas procesu vytvárania účtu, aj keď rodič tento proces nedokončil.