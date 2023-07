Európska únia plánuje na budúci týždeň začať vyšetrovanie americkej technologickej spoločnosti Microsoft kvôli sťažnosti, že firma neprávom spája svoju videokonferenčnú aplikáciu Teams s obľúbeným softvérom Office. Bude to prvé oficiálne vyšetrovanie Microsoftu pre podozreniu z porušovania protimonopolných pravidiel v EÚ za posledných 15 rokov, uviedol v pondelok britský list Financial Times (FT), ktorý sa odvoláva na informované zdroje.

Tlak zo strany Európskej komisie, ktorá funguje ako protimonopolný úrad EÚ, prichádza po tom, ako sa ústupky Microsoftu ukázali byť nedostatočné. Mali pritom zmierniť obavy z narušenia hospodárskej súťaže. Hneď po tom, ako sa vyšetrovanie začne, mohlo by prípadné obvinenie prísť na jeseň, dodali dva zdroje.

Rozhodnutie EÚ začať vyšetrovanie naznačuje odhodlanie Bruselu zasiahnuť proti praktikám veľkých technologických firiem, ktoré by mohli obmedziť konkurenciu. Vyšetrovaniu kvôli správaniu, ktoré potláča konkurenciu, čelia tiež americké firmy Apple, Google a Meta Platforms. FT v apríli uviedol, že Microsoft prestane nútiť zákazníkov k automatickej inštalácii aplikácie Teams vo svojich zariadeniach. Rozhodnutie prišlo po tom, ako sa konkurenčná firma Slack v roku 2020 sťažovala, že prax zlučovania dvoch služieb porušuje zákony EÚ.

Rokovania stopli nezhody

Rokovania medzi EK a Microsoftom sa však zastavili pre nezhody o to, či by ústupok mal mať širší geografický dopad alebo fungovať len v rámci EÚ, dodali zdroje. Otázkou tiež zostáva cena za Teams, ktorá by mala zabezpečiť poctivú konkurenciu.

Microsoft sa podľa zdrojov snaží oficiálnemu vyšetrovaniu ešte vyhnúť. Je však podľa nich nepravdepodobné, že sa mu to podarí.

Microsoft v reakcii uviedol, že pokračuje v spolupráci s komisiou a je otvorený pragmatickému riešeniu, ktoré vyrieši obavy komisie a zároveň bude v záujme zákazníkov. Komisia uviedla, že nemá žiadny konkrétny komentár a posudzuje sťažnosť.

Prípadné vyšetrovanie bude prvé vyšetrovanie Microsoftu v EÚ kvôli správaniu narúšajúcemu hospodársku súťaž od roku 2008. Vtedy Brusel firmu obvinil, že zneužíva svoje dominantné postavenie na trhu, keď núti užívateľov stiahnuť si prehliadač Internet Explorer, ktorý bol dodávaný spolu s operačným systémom Windows. Microsoft sa s EK dohodol, že umožní užívateľom vybrať si prehliadač. V roku 2013 však dostal pokutu 561 miliónov eur, pretože svoj záväzok nesplnil.