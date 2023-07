Miestna distribučná sieť, alebo microgrid, je inteligentne riadená, lokálne ohraničená sieť s vlastnou výrobou a spotrebou elektrickej energie. Môže ísť o jedno z možných riešení pre budúcnosť energetiky, v budovaní týchto sietí ale Slovensko zaostáva.

Upozornil na to riaditeľ strediska distribúcie energií spoločnosti PPA Power DS Michal Kolimár.

Menšia závislosť od veľkých dodávateľov elektriny a hustejšia sieť by mohli v budúcnosti podľa neho ovplyvniť cenu aj dostupnosť elektrickej energie. Nejde pritom o nový spôsob výroby, no na Slovensku pribúdajú nové microgrid sústavy pomaly. Sieť tohto typu má podľa Kolimára viacero výhod, no nehodí všade.

„Je to podobné ako veľkoobchod a maloobchod. Obe služby sú pre ľudí užitočné a majú svoje postavenie na trhu. Kým oceliareň nebude pripojená na microgrid nikdy, pretože potrebuje prístup do veľkej distribučnej sústavy, pre priemyselný alebo logistický park, obchodné centrum a väčší developerský projekt ponúka množstvo výhod," tvrdí odborník.

Pripomenul, že pri poslednej energetickej kríze sa ukázala potreba viacerých malých decentralizovaných zdrojov elektriny aj viac úložísk.

Lokálny zdroj elektriny, na ktorý môžu byť napojené napríklad nákupné centrá, administratívne komplexy, priemyselné parky alebo obytné štvrte, prináša nezávislosť od veľkých distribútorov energie. Výhodou sústav microgrid je aj prehľadné rozdelenie nákladov medzi koncových spotrebiteľov, doplnil Kolimár.