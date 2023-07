Štátna spoločnosť MH Manažment dosiahla záporný hospodársky výsledok vo výške 65 miliónov eur.

Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Andrea Devánová, hlavným dôvodom minuloročnej straty bol ex offo výmaz spoločnosti DMD holding vo výške 64,7 milióna eur.

„Spoločnosť DMD holding vstúpila do likvidácie v roku 2006 a v roku 2022 bola ex offo vymazaná z obchodného registra, pre splnenie podmienok pre výmaz podľa novej právnej úpravy,“ dodala Devánová s tým, že v prípade tohto ex offo výmazu ide o účtovnú operáciu bez dopadu na finančné prostriedky spoločnosti.

V roku 2016 pri vzniku spoločnosti MH Manažment bola na bankovom účte firmy suma viac ako 30 miliónov eur. Odvtedy sa podľa Devánovej stav finančných prostriedkov na účtoch znižoval, aj v súvislosti s predraženými právnymi službami vyplatenými v rokoch 2016 a 2017.

„Tento stav sa však podarilo zvrátiť v roku 2021, a to aj predajom spoločností SAD. V súčasnosti je na bankovom účte spoločnosti MH Manažment opäť suma prekračujúca 30 miliónov eur,“ dodala Devánová.

Štátna firma MH Manažment je spokojná s hospodárskymi výsledkami spoločností, kde má rozhodujúci vplyv. Okrem výsledku Burzy cenných papierov v Bratislave išlo najmä o hospodársky výsledok zlúčenej spoločnosti MH Teplárenský holding.

Ten dosiahol hospodársky výsledok po zdanení 59 miliónov eur. „A to nielen vďaka vysokej trhovej cene elektriny, ale aj vďaka optimalizácii procesov, optimálnemu radeniu a využívaniu jednotlivých zdrojov a optimalizácii nákladov,“ uzavrela Devánová.

Spoločnosť MH Manažment je nástupníckou organizáciou po zaniknutom Fonde národného majetku.