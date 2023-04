V americkom Eugene v štáte Oregon prijala mestská rada vo februári nariadenie zakazujúce prípojky zemného plynu pri každej novej nízkopodlažnej výstavbe. Miestne environmentálne skupiny jasali, informuje Bloomberg. Bola to šanca ako znížiť množstvo emisií uhlíka, pomôcť podporiť štátny akčný plán v oblasti klímy a zapísať sa do histórie ako prvé mesto v Oregone, ktoré schválilo takýto zákon.

Starostka Lucy Vinisová presadila, aby zákonodarcovia podporili nariadenie, ktoré zvíťazilo v pomere hlasov 5:3. „To dnes večer bude veľká radosť,“ povedala. Popri tom však spoločnosť NW Natural so sídlom v Portlande spustila kampaň s cieľom vynútiť verejné hlasovanie o zrušení tejto legislatívy. Firma na to minula zhruba milión dolárov. Začala zbierať podpisy na referendum len niekoľko týždňov po odsúhlasení v rade.

Bitka v malom meste na severozápade Pacifiku s približne 175-tisíc obyvateľmi bola ostro sledovaná. Naznačovala taktiku, ktorú by zástupcovia fosílnych palív mohli použiť na porazenie snáh samospráv o elektrifikáciu budov, zníženie emisií a zlepšenie kvality vzduchu v interiéri.

Ukázalo by to, že zákaz plynu v Berkeley v Kalifornii, ktorý bol uzákonený už v roku 2019, by bol protiústavný z dôvodu bránenia existujúcej federálnej legislatíve. Odporcovia nariadenia v Eugene uviedli, že v súčasnosti menia svoju stratégiu s ohľadom na rozhodnutie z Berkeley. Úspešné hlasovanie „by povzbudilo ostatné spoločnosti, aby predložili svoje vlastné hlasovacie iniciatívy,“ povedal Charlie Spatz, výskumník z Energy and Policy Institute. „Je to prvé svojho druhu a mohlo by slúžiť ako model pre priemysel.“

Záujem voličov Eugene

Ozvalo sa mnoho podporovateľov zákazu. „Teším sa na spoluprácu s ľuďmi z Eugene, aby sme sa postavili proti tomuto nedemokratickému útoku na miestne vedenie a aby každý volič vedel, že má príležitosť presadzovať politiku prechodu nových domovov na čistú energiu,“ uviedla herečka a ekologická aktivistka Jane Fondaová vo vyhlásení.

„Voliči v Eugene by mali mať možnosť vyjadriť sa k rozhodnutiu mestskej rady zakázať plyn v nových domoch,“ kontroval naproti tomu hovorca NW Natural Dave Santen pre Bloomberg CityLab, „preto NW Natural podporil kampaň na zbieranie podpisov. Zákazníci NW Natural toto úsilie nezaplatili.“

Hovorkyňa skupiny Anne Marie Levisová uviedla, že v decembri zozbierali 4-tisíc podpisov členov komunity vyjadrujúcich sa proti zákazu. Konečný počet 12-tisíc podpisov sú „autentickým vyjadrením záujmu voličov Eugene,“ povedala M. Levisová. „Mestská rada o tom nijako podrobne nediskutovala,“ napísala. „Mali dve verejné stretnutia, jedno v týždni vďakyvzdania a druhé v polovici decembra, a v tú noc, keď prijali nariadenie, sa diskusia zamerala najprv na to, aby sa to dalo na verejné hlasovanie. Nariadenie bolo prijaté za menej ako 70 minút.“

Elektrifikácia a odpor

Kroky zo strany NW Natural prichádzajú v čase, keď v USA silnie podpora elektrifikácie a obmedzuje sa pripojenie plynu v novej výstavbe. V súčasnosti má takéto zákazy približne 100 miest a štátov, povedal špecialista na klimatickú komunikáciu a zakladateľ poradenskej spoločnosti Sunstone Strategies Sage Welch. Približne jeden z piatich Američanov žije na mieste, ktoré prešlo nejakým druhom politiky dekarbonizácie budov.

Ostatné samosprávy v Oregone vrátane Milwaukie, Corvallis a Ashland tiež zvažujú zákaz. „Vidíme, že náš demokratický proces v Eugene a Lane County je efektívne podkopávaný niekoľkými aktérmi, ktorí si v podstate kupujú hlasy,“ povedal environmentálny aktivista Jerrel Brown.

Počas kampane za zákaz pripojenia zverejnila spoločnosť Beyond Toxics video o dosahoch vnútorného znečistenia. Spaľovanie zemného plynu v uzavretých priestoroch uvoľňuje prchavé organické zlúčeniny ako benzén a toluén, ktoré sú toxické a spájajú sa s rakovinou; vysoko citovaná štúdia zistila, že 13 percent prípadov detskej astmy v USA možno pripísať používaniu plynového sporáka.

Ch. Spatz z Energetického a politického inštitútu očakáva, že kampaň za referendum o plyne sa zameria na myšlienku, že majitelia nehnuteľností by mali mať možnosť vybrať si zemný plyn pre alebo alternatívy. „Je veľmi ťažké spochybniť iniciatívu vo voľbách, ktorá je financovaná priemyslom fosílnych palív,“ povedal. „Majú len neuveriteľne hlboké vrecká.“