Mesto Košice nevie odhadnúť, či podmienky vyrokované medzi odborármi a vedením Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) majú finančné krytie v rozpočte. Generálneho riaditeľa DPMK Vladimíra Padyšáka preto požiadalo o odpovede na viacero otázok. Aby dodatok mohol vstúpiť do platnosti, je potrebný súhlas mesta. Odborári avizovali, že ak ho neodobrí do 5. júna, hrozia hromadné výpovede. Nevylučujú ani ďalší ostrý štrajk.

Odborári pri DPMK vyhlásili štrajkovú pohotovosť v januári, a to s cieľom naplnenia hospodárskych a sociálnych záujmov zamestnancov. Ostrý štrajk zorganizovali 14. februára, čo paralyzovalo košickú MHD. Podľa dohodnutého dodatku ku kolektívnej zmluve by sa od 1. mája mali mzdy zvýšiť od 16 do 19 percent a takzvaná letná a zimná odmena by mala dosiahnuť 250 eur na zamestnanca. Náklady na tieto zmeny majú do konca roka predstavovať necelých 2,5 milióna eur.

„Generálny riaditeľ DPMK s nikým z vedenia mesta o tomto dodatku ku kolektívnej zmluve nekomunikoval a neinformoval nás ani o jej predpokladanom dosahu na už schválený rozpočet mesta na rok 2023. Bez analýzy, ktorou doposiaľ nedisponujeme, respektíve informácií o aktuálnych hospodárskych výsledkoch s výhľadom na ďalšie mesiace, preto nedokážeme odhadnúť, či vyrokované podmienky zo strany generálneho riaditeľa vôbec majú finančné krytie v tohtoročnom rozpočte,“ uviedol magistrát.

Napäté vzťahy

Vedeniu DPMK preto adresoval otázky, ako napríklad s kým a kedy bol prerokovaný návrh zvýšenia miezd a prečo generálny riaditeľ DPMK súhlasil s účinnosťou dodatku od 1. mája, keď rokovania o nej boli ukončené o tri týždne neskôr.

DPMK tvrdí, že robí maximum pre to, aby mestu vyjasnil, prečo dohodli práve uvedené zvýšenia miezd. „Sledujeme nielen našu spoločnosť, ale celkovú mzdovú situáciu v mestských dopravných podnikoch na Slovensku a snažíme sa zmysluplne nastaviť mzdy tak, aby odrážali náročnosť práce,“ uviedol vo svojom stanovisku s tým, že budú hľadať ďalšie možnosti znižovania nákladov a zefektívnenia procesov.

Podľa dopravného podniku, ktorý má dlhodobo finančné problémy, v súčasnosti nie sú v plnej miere rozpočtované prostriedky na uvedené zvýšenie aj vzhľadom na to, že aktuálny rozpočet nezohľadňuje ani realitu minulého roka. Mesto v tejto súvislosti s tým uviedlo, že DPMK dostane na základe už schváleného mestského rozpočtu na rok 2023 rekordných celkovo 32,3 milióna eur, čo je takmer dvojnásobok toho, čo pred piatimi rokmi.

Vzťahy medzi vedením mesta a DPMK sú dlhodobo napäté. Padyšáka pritom na čelo DPMK navrhol primátor Jaroslav Polaček pri nástupe do svojej funkcie v roku 2018. Neskôr sa ho už viackrát snažil z vedenia DPMK odvolať. Mestské zastupiteľstvo sa s tým však nestotožnilo.