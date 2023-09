Úspešný autor bestsellerov a filmový producent George Jerjian odišiel v roku 2015 do dôchodku, no čoskoro začal mať pocit, že sa jeho život nikam neposúva. Jedného dňa sa preto prihlásil na 30-dňový pobyt v bývalom jezuitskom centre St. Beuno’s, počas ktorého nesmel prehovoriť ani slovo.

Spočiatku mu táto úloha prišla nesplniteľná, no nakoniec sa počas 30 dní naučil meditovať, vďaka čomu pochopil, čo je kľúčom k šťastnému životu bez výčitiek.

S portálom CNBC sa podelil o štyri životné lekcie, ktoré si z pobytu odniesol:

1. Nesnažte sa mať všetko pod kontrolou

Jerjian musel mať vždy všetko pod kontrolou a mal problém, nechať ho len tak voľne plynúť. Počas pobytu v St. Beuno’s sa vážne zamyslel, ktoré životné situácie má skutočne pod kontrolou. Uvedomil si, koľko času strávil tým, že si zbytočne vopred robil starosti, ako sa situácie, ktoré nemohol predpovedať ani ovplyvniť, vyvinú.

Keď teraz chce, aby sa mu stalo niečo dobré, tak si predstavuje, že sa to už stalo a je za to vďačný. Toto myslenie mu pomáha hýbať sa v živote vpred. Jerjian je šťastnejší, pretože sa už nesústredí na to, ako situácia dopadne, ale na to, aký ďalší krok by mal podniknúť.

2. Buďte vďačný

Vedci tvrdia, že pocity vďaky blokujú toxické emócie ako závisť či ľútosť a znižujú stres. Jerjian sa musel počas pobytu zamyslieť nad všetkými miestami, kde počas svojho života žil, a nad všetkými zlými a dobrými skúsenosťami. Uvedomil si, že každej dobrej skúsenosti predchádzala nejaká kríza.

Autor radí vyskúšať jednoduché cvičenie, kde si spíšete všetky pozitívne situácie či skúsenosti, na ktoré ste hrdý. Potom si vedľa každej poznámky napíšete negatívnu situáciu, ktorá vás prinútila na sebe zapracovať a viedla k dosiahnutiu vytýčených cieľov.

3. Objavte svoju vášeň

Jerjian kedysi vždy kládol peniaze na prvé miesto. Nikdy sa nezamýšľal nad tým, aká práca by bola v súlade s jeho pocitmi a záujmami. Počas pobytu však musel myslieť iba na svoje pocity. Uvedomil si, že najviac sa bojí toho, že ublíži iným ľuďom. Jeho vášňou bolo pomáhať im.

Jerjian sa po pobyte rozhodol začať znova podnikať. V súčasnosti pracuje ako mentor a ponúka ostatným dôchodcom poradenské služby.

4. Nie sme vždy tými, za koho sa považujeme

Jerjian svoju osobnosť formoval podľa toho, čo si želali jeho rodičia, učitelia, zamestnávatelia, partneri a priatelia. Nikdy nepremýšľal o tom, akým by bol, keby si odmyslel všetok ich nátlak.

Desiatky rokov sa hanbil ukázať, kým naozaj je. Autor radí popremýšľať nad tým, či pred svetom niečo neskrývate. Ak áno, skúste túto svoju črtu prijať.