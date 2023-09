Cassiy Johnsonová vďaka príjmom z vedľajšej činnosti zarobí ročne aj bez vysokoškolského diplomu viac peňazí, než kedy dúfala. Portálu CNBC prezradila, že v marci 2020 videla na YouTube video o tom, ako sa dá pomocou stratégie „print-on-demand“ (tlači na objednávku) jednoducho zarobiť.

Johnsonovej sa myšlienka zapáčila, a tak na smartfóne začala vytvárať dizajny, ktoré potom ponúkala na predaj v internetovom obchode Etsy. V rámci „print-on-demand“ stratégie vytvárajú ľudia potlače na tričká, hrnčeky či tašky a čakajú, kým si ich ľudia objednajú. Objednávky potom presmerujú na výrobcov, ktorí objednaný produkt zhotovia a odošlú zákazníkovi.

Po roku a pol Johnsonová vďaka tejto vedľajšej činnosti zarobila dostatok peňazí na to, aby mohla odísť z práce a naplno sa venovať podnikaniu. Dnes má 31-ročná podnikateľka okrem „print-on-demand“ obchodov na Etsy aj vlastný kanál na YouTube, kde ľudí učí, ako môžu napodobniť jej úspech. Podľa Johnsonovej je práve YouTube kanál v súčasnosti najvýnosnejšou zložkou jej podnikania.

Od roku 2020 sa Američanke podarilo prostredníctvom „print-on-demand“ činnosti zarobiť viac než 766-tisíc dolárov. Za najúspešnejší mesiac považuje ten, keď na Etsy predala tričká a hrnčeky v hodnote 100,9-tisíca dolárov.

V čase, keď Johnsonová spustila svoj obchod na Etsy, zarábala ako obchodná zástupkyňa ročne 70-tisíc dolárov. Podľa Američanky to bola tá najhoršia práca, akú kedy mala, no dokázala ňou uživiť svoju rodinu. „Začala som si hľadať lepšie platenú prácu na plný úväzok, no ľudia bez titulu nemajú veľa možností,“ posťažovala sa Johnsonová, ktorá bola v tom čase presvedčená, že bez vysokej školy bude pracovať za „almužnu“.