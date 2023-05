Šéf Mercedesu-Benz Ola Källenius vyzýva na odloženie pobrexitových pravidiel, ktoré od budúceho roka prinášajú prísnejšie clá na zásielky medzi Spojeným kráľovstvom a Európou. Uviedol, že dodávateľský reťazec automobilov v Európe ešte nie je dostatočne sebestačný, aby zniesol prísnejšie normy, informuje Financial Times.



Generálny riaditeľ nemeckej automobilky povedal, že január 2024 je „príliš blízko“ na to, aby boli stanovené colné pravidlá v zmysle obchodnej dohody po Brexite. Ide o takzvané pravidlá pôvodu, podľa ktorých budú musieť mať elektrické autá 45 percent dielov pochádzajúcich zo Spojeného kráľovstva a EÚ. Iba tak sa vývozca vyhne desaťpercentným clám.



O. Källenius sa pripojil k ďalším európskym výrobcom automobilov, ktorí lobovali za odloženie. Medzi nimi bol aj šéf Stellantisu Carlos Tavares, ktorý vyzval na posunutie dátumu zavedenia až na rok 2027, pričom varoval, že súčasný časový rámec je neúnosný.



„Keďže výrobná kapacita európskeho priemyslu batérií ešte nie je dostatočná, požiadavka prísnych pravidiel pôvodu predstavuje veľkú výzvu pre konkurencieschopnosť nášho priemyslu,“ povedal O. Källenius na slávnostnom otvorení závodu na výrobu batériových článkov v severnom Francúzsku, prvého zo štyroch plánovaných v regióne.



Tvrdí, že prvý január 2024 je pre zavedenie ciel príliš skorý termín. „Na tento prechod potrebujeme viac času, a preto by sme spolu s našimi britskými partnermi v tejto záležitosti ocenili politickú podporu,“ povedal O. Källenius.



Európa sa usiluje dobehnúť čínskych a juhokórejských výrobcov batérií, ktorí sú hlavnými dodávateľmi pre výrobcov elektrických vozidiel na celom svete. Spoločný podnik Mercedesu so Stellantis a Total, nazvaný Automotive Cells Co alebo ACC, má začať vyrábať tento rok s počiatočnou kapacitou 13 gigawattov/hodinu v závode v Douvrine v severnom Francúzsku. Očakáva sa, že do roku 2030 budú spustené ďalšie dve továrne v Nemecku a Taliansku, s cieľom nakoniec dodávať dva milióny batérií ročne.



Výroba batérií na európskej pôde je však zatiaľ veľmi obmedzená, zväčša silne dotovaná jednotlivými vládami. Automobilky sú stále závislé od Ázie. Obzvlášť zle je na tom britský automobilový priemysel. V neposlednom rade preto, že Stellantis pohrozil zatvorením svojej britskej továrne v meste Ellesmere Port, pokiaľ sa opätovne neprerokuje colná otázka.



„Je to technická úprava, ktorá by nemala spôsobiť príliš veľa problémov,“ povedal C. Tavares s tým, že pre Britániu aj Európu by bolo výhodné zmeniť dátum zavádzania ciel až na rok 2027.