Menšie lyžiarske strediská na podhorí Vysokých Tatier počas uplynulého víkendu ukončili prevádzku, vo vyšších polohách by sa mohlo lyžovať až do Veľkej noci.

Výsledky spred pandémie nedosiahli

Prevádzku ukončili obe strediská v Lopušnej doline, tiež v neďalekej Lučivnej. Poslednýkrát sa lyžovalo cez víkend aj vo Vernári. V stredisku Skicentrum Strachan v Ždiari cez víkend taktiež ukončili sezónu, v neďalekej Strednici sa bude lyžovať poslednýkrát počas nasledujúceho víkendu. V Bachledovej doline si jarnú lyžovačku budú môcť návštevníci užiť ešte tento týždeň.

„Od budúceho pondelka bude lyžiarska sezóna ukončená," uviedol PR manažér strediska Michal Rusiňak.

V dvoch lyžiarskych strediskách v Ždiari hodnotia sezónu ako reštart, v prevádzke boli viac ako 80 dní.

„Treba však priznať, že ešte stále sme nedosiahli výsledky spred pandémie," zhodnotil riaditeľ Strachan Resort Jaroslav Dziak.

Dodal, že najvyššiu návštevnosť v ich strediskách mali počas vianočných a jarných prázdnin. Priemerná denná návštevnosť bola v Ski centrum Strachan 520 a v Strednici 440 návštevníkov. Energetická kríza spôsobila aj v Ždiari zvýšené náklady na prevádzku, čo bolo nutné podľa Dziaka premietnuť do cien.

„Napriek tomu, že ceny energií stúpli niekoľkonásobne v stovkách percent, ceny skipasov sme zvýšili len o približne desať percent," dodal.

Pomohla nádielka prírodného snehu

V stredisku Ski Smrečiny v Liptovskej Tepličke lyžovali od 26. decembra s menšími prestávkami, sezónu hodnotia pozitívne až na problémy s cenami elektriny.

„Sezóna bola v podstate dobrá, pomohla nám aj nádielka prírodného snehu. Víkendy boli veľmi silné, v tých najlepších dňoch sme mali aj okolo 300 ľudí denne," zhodnotil šéf strediska Vladimír Žemba.

Návštevnosť bola podľa neho najsilnejšia počas prvého týždňa jarných prázdnin, rozbehli sa tiež lyžiarske zájazdy, do Liptovskej Tepličky si vďaka viacerým možnostiam ubytovania našli cestu napríklad aj žiaci z Košíc.

„Najviac návštevníkov sme mali z okolitého regiónu, 40 percent tvorili lyžiari z iných kútov Slovenska. Objavili sa aj Poliaci a Česi," dodal Žemba.

Bodku za sezónou v máji

Vo Vysokých Tatrách sa aktuálne stále lyžuje v Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom Plese.

„Boli by sme veľmi radi, keby sme bodku za sezónou dali v máji v Lomnickom sedle, ako to býva zvykom. Uvidíme, či nám to umožní počasie," uviedol pre TASR hovorca Tatry Mountain Resorts Marián Galajda s tým, že ukončili už prevádzku na Jakubkovej lúke v Smokovci a tiež na zjazdovke Bukova hora v Tatranskej Lomnici.

V Lomnickom sedle sú aktuálne až dva metre snehu, na zjazdovke v nižších polohách je 50 až 80 centimetrov snehu.