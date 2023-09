Štát pripravuje od októbra veľkú zmenu v podporných službách v energetike. Po novom budú môcť predchádzať výpadkom prúdu aj menšie firmy, píše Finweb Hospodárskych novín.

V praxi to funguje tak, že ak sa frekvencia v elektrickej sústave, ktorá by mala byť stabilná na 50 hertzoch, zásadne zvýši alebo zníži, môže to poškodiť spotrebiče a spôsobiť aj výpadok prúdu. Aby frekvencia nekolísala, štát na to používa podporné služby, ktoré vedia spotrebovať prebytok energie, alebo naopak vedia ju dodať. Zoznam hráčov, ktorí dokážu poskytovať tieto služby sa teda rozšíri.

„Napríklad v jednej spoločnosti sa mierne zvýši výkon mraziacich boxov, v ďalšej sa zníži výkon bioplynovej stanice, v dátovom centre sa na vyšší výkon zapne chladenie serverov. A všetci spomenutí za to dostanú zaplatené,“ vyjadril sa pre Finweb Roman Benčič, obchodný riaditeľ firmy Nano Energies, ktorá patrí do zoznamu agregátorov.

Ako dodáva ekonomický web, štátna Slovenská elektrizačná prenosová sústava tieto služby nakupuje každý rok, pričom účet za tento rok je vo výške 120 miliónov eur. „Pripravovaná októbrová zmena tak môže odľahčiť štátny rozpočet a zároveň dať možnosť zarobiť aj menším firmám,“ tvrdí portál.

Záujem o dodanie služieb prejavili už spomínané bioplynové stanice, kde už prebieha technická príprava k pilotným projektom, informoval predseda asociácie Vladimír Šošovička. Doteraz sa o vyvažovanie starali skôr veľké spoločnosti ako Slovenské elektrárne, Chemes z Humenného, ale aj uhoľná Elektráreň Nováky.