„Naším cieľom je zjednodušiť vracanie kníh do obehu na maximum. Balenie, zjednávanie ceny, nosenie kníh ďaleko od svojho bydliska – to všetko sú prekážky, ktoré sa snažíme odstrániť,“ vysvetľuje zakladateľ Knihobota Dominik Gazdoš.

Odovzdávanie kníh aj v kamenných prevádzkach

Aj preto v Bratislave popri Knihotaxi, určenom na odber viac ako 50 kníh, pribudla možnosť odovzdať knižky osobne. Záujemcovia po schválení zásielky Knihobotom môžu doniesť diela, ktoré chcú poslať ďalej, do Bonami v nákupnom centre Avion alebo do Pikito v petržalskej Danubii.



Netreba ich ani baliť. Zaškolení pracovníci presne vedia, čo s nimi majú robiť. Označia ich menom, e-mailom a telefónnym číslom a zákazníkovi príde hneď po prijatí kníh do centrálneho skladu potvrdzujúci e-mail. Ďalej je proces rovnaký ako pri iných spôsoboch dopravy.

Fyzické zastúpenie je nutné pre rast biznisu

Budovať vlastnú sieť pobočiek je zatiaľ pre Knihobot ekonomicky nevýhodné, zároveň si však podľa Dominika Gazdoša uvedomujú potrebu fyzického zastúpenia. „Napríklad v Prahe cez naše pobočky prijmeme až 45 % z mesačného príjmu kníh.“ Preto v posledných mesiacoch Knihobot hľadal prevádzky, ktoré by s ním na odbere kníh spolupracovali.

„Vďaka Bonami a Pikito začíname s osobným odovzdávaním aj na Slovensku. Plánujeme, samozrejme, sieť zberných miest rozširovať, a to aj mimo Bratislavy. Našou ideou je, aby človek mohol knižky pohodlne odovzdať ‚na kažom rohu‘ – napríklad cestou do práce či do obchodu,“ približuje Dominik Gazdoš.

Po Knihotaxi, pobočkách Packety či kuriéroch, ktoré majú predávajúci zadarmo, tak ide o ďalší spôsob odovzdávania kníh. V Česku Knihobot spolupracuje so sieťou kníhkupectiev Levné knihy a s e-shopom potravín Rohlík.cz.

Zdroj: Knihobot Jeden zo zakladateľov Knihobota Dominik Gazdoš.

Spojenie kultúry a estetiky dáva zmysel

„Naše rozhodnutie spojiť sa s firmou Knihobot v Bratislave vyplýva z pochopenia, že knihy, nábytok a dekorácie vytvárajú neodmysliteľnú kombináciu,“ hovorí Nikola Barešová, Area retail manager spoločnosti Bonami.

Oceňuje, že táto spolupráca im umožňuje podporu udržateľnosti a zároveň prepojenie knižného sveta práve s predajňou Bonami.sk. „Našim novým zákazníkom tak ponúkame jedinečný zážitok spájajúci estetiku a kultúru. A to nám dáva zmysel.“

Knihobot zvyšuje podiel na trhu

Knihobot založili Dominik Gazdoš, jeho brat David a Pavel Pekař v roku 2019. Ešte minulý rok firma prežívala pomerne zložitú situáciu a musela prepustiť približne tretinu zamestnancov. Aj vďaka rýchlemu zásahu sa však krízu podarilo vyriešiť.

Vo finále tržby spoločnosti v roku 2022 predstavovali vyše 7,5 milióna eur a napriek tomu, že e-commerce zaznamenával prepad, obrat Knihobota sa zvýšil o 8 %. Dnes úspešne zvyšuje svoj podiel na slovenskom trhu s použitými knihami a začal aktivity v Rakúsku aj Nemecku.