Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v auguste 2023 vyviezol tovar v hodnote 8,5 miliardy eur, pri medziročnom raste o 2,2 percenta. Medziročný rast vývozu pokračuje nepretržite od januára 2023, aj keď tempo sa výrazne spomalilo. Dovoz tovaru bol nižší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka už piaty mesiac za sebou. Aktuálny pokles o 4,7 percenta bol najvyšší v tomto období. Dovoz tovaru na Slovensko tak dosiahol hodnotu osem miliárd eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 482,7 milióna eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o 579,4 milióna eur. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázali medziročný nárast len dve z nich. Rast celkového vývozu zaistila najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 15,8 percenta. Dvojciferný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak pokračoval už ôsmy mesiac po sebe. Stroje a prepravné zariadenia v auguste mali 61,7-percentný podiel na celkovom exporte. Väčšina strojov a prepravných zariadení, a to až 70,4 percenta, smerovala zo Slovenska na trhy EÚ.

V štruktúre dovozu vykázali z desiatich tried medziročný nárast tri. Pokles celkového dovozu ovplyvnilo najmä zníženie hodnoty dovozu v triede minerálne palivá, kam patrí aj ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne o polovicu nižšia. Ešte výraznejšiemu poklesu celkového dovozu zabránil vyšší dovoz triedy stroje a prepravné zariadenia, kam patria aj súčiastky motorových vozidiel. Ich hodnota bola medziročne vyššia o 9,6 percenta.

Najviac vývozu smerovalo do EÚ

Do členských štátov EÚ smerovalo 77 percent vývozu SR a dovoz z nich sa na celkovom dovoze podieľal 67 percentami. Vývoz do členských štátov EÚ v auguste medziročne stúpol o 1,6 percenta a dovoz vzrástol o 1,4 percenta. Vývoz do zvyšku sveta medziročne vzrástol o 4,2 percent a dovoz klesol o 15,2 percenta.

Za január až august 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz o 8,3 percenta na 72,4 miliardy eur a dovoz sa zvýšil o 0,4 percenta na 69,1 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3,3 miliardy eur. Za prvých osem mesiacov roku 2022 bolo saldo pasívne v objeme dve miliardy eur.

V januári až júli 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz tovaru o 9,2 percenta na 63,9 miliardy eur a dovoz sa zvýšil o 1,1 percenta na 61,1 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2,8 miliardy eur, minulý rok skončila za prvých sedem mesiacov bilancia zahraničného obchodu s deficitom v objeme 1,9 miliardy eur.