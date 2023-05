Medzinárodne uznávaná doktorka a zakladateľka Amerického združenia pre holistickú medicínu Gladys McGareyová tento rok oslávila 102. narodeniny. S čitateľmi portálu CNBC sa podelila o tajomstvo dlhého a šťastného života.

Mnoho ľudí sa zbytočne stresuje nad vecami, ktoré nedokážu zmeniť. Podľa doktorky je život príliš krátky na to, aby sme dookola mysleli na to zlé. Kľúčom ku šťastiu je preto vedieť zo svojho života eliminovať všetky veci, z ktorých nemáme úžitok. McGareyová sa za vyše sto rokov na tejto planéte naučila, že sa netreba báť začať odznova. Platí to pre vzťahy, kariéru či projekt, ktorý vám robí starosti.

A čo s výčitkami svedomia? Každého z náš občas trápia, no podľa doktorky by sme sa ich nemali držať zubami-nechtami. Ak sa však týchto negatívnych myšlienok nedokážete zbaviť, skúste v nich hľadať pozitíva. „Dopadlo nakoniec všetko dobre? Ak áno, buďte vďačný! Viete sa na tom zasmiať? Ak áno, tak sa smejte! Naučili ste sa niečo nové? Ak áno, tešte sa z toho a snažte sa to čo najlepšie využiť!“ radí McGareyová.

Najdôležitejšie zo všetkého je podľa nej odpustiť si a pohnúť sa vo svojom živote ďalej.