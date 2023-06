Celosvetové kapacity na výrobu obnoviteľnej energie by sa tento rok mali rekordne zvýšiť a narásť o tretinu. Obzvlášť silne by mala rásť výroba solárnej energie, a to predovšetkým v Číne. Vo svojej správe to uviedla Medzinárodná agentúra pre energiu.

„Očakáva sa, že celosvetový prírastok obnoviteľných kapacít tento rok raketovo vzrastie o tretinu kvôli rastúcej politickej podpore, zvyšujúcim sa cenám fosílnych palív a obavám o energetickú bezpečnosť," uviedla EIA.

Agentúra navyše predpokladá, že sa rast kapacít bude pokračovať aj v budúcom roku. Celková produkcia obnoviteľných energií by mala budúci rok vystúpiť na 4 500 gigawattov, čo zodpovedá celkovej energetickej produkcii Číny a Spojených štátov.

Podľa správy stojí za väčšinou nárastu Čína. Už v roku 2022 tvorilo rozšírenie obnoviteľných zdrojov v krajine takmer polovicu celosvetových nárastov kapacity. Do roku 2024 sa očakáva nárast čínskeho podielu na 55 percent.

Dve tretiny očakávaného rozšírenia výrobných zariadení pre takzvanú zelenú elektrinu v roku 2023 tvoria fotovoltaika. Tento trend bude podľa IEA pokračovať aj v roku 2024. „Vývoj veľkých fotovoltaických systémov ide ruka v ruke s rastom menších systémov,“ myslí si odborníci.

Spotrebitelia sa totiž s ohľadom na zvýšené ceny elektriny snažia znížiť svoje účty výstavbou malých fotovoltaických systémov na strechách.

Aj v prípade veternej energie počíta agentúra znovu so silným nárastom. Ten by mal prísť potom, čo sa odvetvie dva roky celosvetovo stretávalo s výrobnými problémami kvôli pandemickým obmedzeniam v Číne a problémom dodávateľských reťazcov v Európe a USA.

Očakáva sa, že sa mnoho projektov, ktoré boli predtým odložené kvôli problémom s dodávkami, zrealizuje v roku 2023. Dodávateľské reťazce pre výstavbu nových veterných turbín sa – na rozdiel od fotovoltaiky – nevyvíjali dostatočne rýchlo, aby v strednodobom horizonte uspokojili dopyt.