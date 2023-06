V záujme dosiahnutia klimatických cieľov je potrebné do roku 2030 zdvojnásobiť pokrok v oblasti efektívneho využívania energií. To by umožnilo dosiahnuť cieľ obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia a zároveň zvýšiť bezpečnosť a dostupnosť dodávok energií, oznámila v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku.

Zvýšenie ročného pokroku v energetickej efektívnosti zo súčasných 2,2 percenta na viac ako štyri percentá do roku 2030 by mohlo viesť k rozhodujúcemu zníženiu emisií skleníkových plynov. Energetická účinnosť podľa agentúry navyše vytvára pracovné miesta, znižuje náklady na energie a tiež závislosť krajín od dovozu fosílnych palív.

V oblasti zlepšovania efektivity pri nakladaní s energiami už vidieť silnú dynamiku, uviedol na konferencii vo Versailles riaditeľ energetickej agentúry Fatih Birol.

Krajiny, na ktoré pripadá viac ako 70 percent celosvetovej spotreby energie, zaviedli od začiatku globálnej energetickej krízy pred viac ako rokom nové alebo zlepšené opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti, konštatoval Birol. Dodal, že teraz je potrebné zaradiť vyšší rýchlostný stupeň.