Podľa prieskumu, ktorý v piatok zverejnil denník The Wall Street Journal (WSJ), je bývalý americký prezident Donald Trump v súčasnosti jasným favoritom na získanie nominácie Republikánskej strany do prezidentských volieb na jeseň budúceho roka. Republikánski voliči v ňom uprednostnili Trumpa v pomere 51 percent ku 38 percentám pre floridského guvernéra Rona DeSantisa. Pre neho je to ďalšia zlá správa po tom, ako iní floridskí kongresmani vyjadrili podporu odvolanému exprezidentovi.

Výsledky aprílového prieskumu

Ron DeSantis je hlavným Trumpovým súperom, hoci kandidatúru do Bieleho domu zatiaľ nepotvrdil. Prieskumy v uplynulom roku naznačovali, že by mal šancu vyhrať republikánske primárky, ale Trump v posledných týždňoch v prieskumoch dominoval. V aprílovom prieskume spoločnosti Ipsos ho podporilo 58 percent opýtaných republikánskych alebo nezávislých voličov, zatiaľ čo DeSantisa len 21 percent.

Nové čísla The Wall Street Journalu vychádzajú z odpovedí 600 pravdepodobných účastníkov republikánskych primárok, a to niekoľko dní po tom, ako sa Trump stal prvým exprezidentom v histórii USA, ktorý čelí obžalobe na súde. Z prieskumu vyšiel s 13-bodovým náskokom štyri mesiace po tom, čo rovnaký denník zistil 14-bodový náskok pre guvernéra Floridy. Keď si respondenti mohli tento mesiac vybrať z desiatich ďalších kandidátov, Trumpova podpora bola 48 percent, DeSantis mal polovičnú podporu a nikto z ďalších sa nedostal nad päť percent.

Donald Trump verzus Ron DeSantis

Trump oficiálne oznámil svoju kandidatúru v novembri a v poslednom čase vystupuje na mítingoch po celých Spojených štátoch, pričom stupňuje útoky na DeSantisa. Ten sa slovným súbojom s bývalým prezidentom skôr vyhýba v snahe neodradiť potenciálnych voličov.

DeSantis získal v roku 2018 guvernérsky post na Floride čiastočne vďaka podpore vtedajšieho republikánskeho prezidenta. Programovo má k Trumpovi veľmi blízko. Obaja muži presadzujú protiimigračné opatrenia, spochybňujú vojenskú podporu Ukrajine a angažujú sa v „kultúrnych vojnách“ okolo prístupu k strelným zbraniam, veľkých sociálnych sietí alebo práv transsexuálov.

Keď sa DeSantisa nedávno pýtali na rozdiely medzi ním a Trumpom, floridský guvernér povedal, že na vrchole pandémie covid-19 by postupoval inak a že by vyhodil epidemiológa Anthonyho Fauciho, ktorý sa v tom čase podieľal na politike federálnej vlády.

DeSantis v poslednom čase obchádza USA a tento týždeň navštívil Washington, kde sa stretol s republikánskymi členmi Kongresu. Tesne predtým a potom trojica členov Snemovne reprezentantov za Floridu oznámila, že v nadchádzajúcich prezidentských voľbách podporujú Trumpa. DeSantis si pripísal podporu len od kongresmanky Laurel Leeovej. Podľa spravodajského portálu Axios Trumpa už podporilo 45 republikánskych členov Snemovne reprezentantov a deväť senátorov, zatiaľ čo jeho potenciálneho vyzývateľa podporili len traja kongresmani a žiadny člen Senátu.