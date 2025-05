Do prvej desiatky najvýnimočnejších pláží sveta sa tento rok prebojovali dve európske pláže, ďalšie dve sa umiestnili v top 20. Absolútnou víťazkou rebríčka The World’s 50 Best Beaches sa stala Cala Goloritzé na talianskej Sardínii. Výber potvrdil, že v dobe klimatickej a turistickej preťaženosti boduje najmä nedotknutá príroda a malebná scenéria. Európske pobrežia tak opäť dokázali, že môžu konkurovať aj exotickým destináciám – pokiaľ ponúknu viac než len pohľadnicovú krásu.

Rebríček The World’s 50 Best Beaches sa snaží ukázať miesta, ktoré okrem krásy ponúkajú aj pokoj, prírodu a autentickosť. Voľba prebiehala na základe hlasovania tisícok cestovateľských profesionálov a prísnej analýzy expertov a tzv. „plážových ambasádorov“, ktorí zohľadňovali jedinečnosť prostredia, čistotu, pokoj a prístupnosť. Trend pripravil výber najzaujímavejších pláží v prvej 20-tke.