Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá navrhuje zvýšiť pre RTVS štátny príspevok z navrhovaného 0,15 percenta HDP na 0,17-percentný podiel.

Členovia výboru sa na tom uzniesli na utorkovom rokovaní, na ktorom pozmeňujúcimi návrhmi odobrili vládny návrh zákona o RTVS, ktorý má priniesť systémové financovanie telerozhlasu.

Podpora pre umelecké fondy

Pozmeňujúcim návrhom takisto výbor žiada implementovať do zákona minimálnu sumu 900-tisíc eur pre tri umelecké fondy, ktoré v predchádzajúcom období dostávali podiel z takzvaných koncesionárskych poplatkov.

„Keďže boli koncesie zrušené a v návrhu zákona sa financie pre fondy nenachádzali, navrhujeme to začleniť, celková suma by sa prerozdelila medzi jednotlivé fondy," vysvetlila predkladateľka schválených pozmeňujúcich návrhov, podpredsedníčka výboru Jana Žitňanská.

V krátkej diskusii k zvýšeniu nárokovateľného štátneho príspevku skonštatoval bývalý predseda výboru Kristián Čekovský (nezaradený), že 0,17 percenta HDP je podiel, na ktorom by sa mohla nájsť v pléne zhoda naprieč politickým spektrom. „Myslím si, že toto číslo by mohlo zabezpečiť prostriedky i na určitý rozvoj technologického vybavenia či personálnych kapacít RTVS," dodal.

Podpredseda výboru Dušan Jarjabek mieni, že pre finančnú stabilitu i možnosť rozvoja by RTVS potrebovala podiel vo výške „od 0,18 a vyššie". Zároveň ľutuje, že sa najskôr diskutuje o financovaní RTVS, a nie o úlohách a obsahu, ktorý by malo verejnoprávne médiu prinášať.

„Malo by to byť opačne, najskôr by sme si mali povedať, čo má RTVS napĺňať, čo od nej očakávame a na to naviazať financovanie," zdôraznil.

Dlh sa týka televízie aj rozhlasu

Členka výbor Monika Kozelová pripomenula, že technologický dlh voči RTVS je veľký a netýka sa len televízie, ale aj rozhlasu. „Ja budem preto hlasovať za najvyšší návrh podielu," oznámila.

O návrhu novely zákona o RTVS budú poslanci v pléne rokovať na júnovej schôdzi, ktorá sa v utorok začína. Podľa podpredsedníčky mediálneho výboru nie je vylúčené, že sa ďalšie pozmeňujúce návrhy k legislatíve objavia v rozprave.

Nový model financovania súvisí so schválením legislatívnej zmeny, ktorá od júla ruší takzvané koncesionárske poplatky, doterajší hlavný zdroj príjmu RTVS. Koniec koncesií, ktoré zrušili v rámci novely zákona o dani z osobitných stavieb, si pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2023 vydobyla SaS.

Nové financovanie musí schváliť ako štátnu pomoc Európska komisia.