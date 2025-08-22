V oblasti estetickej starostlivosti existujú miesta, ktoré vynikajú nielen kvalitou služieb, ale aj filozofiou prístupu ku kráse. Maya Beauty Atelier patrí práve medzi takéto výnimočné priestory, kde sa každý detail starostlivo premyslel tak, aby klienti zažili komplexný zážitok spojený s profesionálnou starostlivosťou.
Ocenená kvalita a odbornosť
Kvalita služieb Maya Beauty Atelier sa odráža aj v prestížnych oceneniach. Štúdio získalo titul Zlatá firma a ocenenie Orly Kozmetiky 2025, čo potvrdzuje jeho výnimočné postavenie v oblasti estetickej starostlivosti na Slovensku.
Technologické inovácie v službe krásy
Maya Beauty Atelier sa vyznačuje investíciami do najmodernejších technológií, ktoré umožňujú dosiahnuť výsledky doteraz nedostupné tradičnými metódami. Medzi špičkové zariadenia patrí:
- Venus Bliss - pokročilá technológia tvarovania postavy a napínania pokožky, ktorá efektívne redukuje tuk, zlepšuje vzhľad celulitídy a spevňuje kožu.
- Wonder - inovatívne riešenie na formovanie postavy kombinujúce elektromagnetickú a neuromuskulárnu stimuláciu.
- Primelase Diode 810 - systém dlhodobej epilácie vhodný pre všetky typy pokožky.
Komplexné spektrum služieb
Filozofia štúdia spočíva v poskytovaní ucelenej starostlivosti, ktorá pokrýva všetky aspekty estetickej medicíny a kozmetiky:
- Telové ošetrenia zahŕňajú neivazívnu liposukciu a laserovú epiláciu s využitím najmodernejších prístrojov.
- Individuálne kozmetické ošetrenia sú navrhované presne podľa potrieb každého klienta.
- Estetické zákroky s aplikáciou kyseliny hyalurónovej a botulotoxínu vykonávajú skúsení odborníci.
- Špecializované služby ako laminácia obočia, lash lifting a úprava obočia dopĺňajú ponuku o detaily, ktoré robia celkový vzhľad dokonalým.
Priestory navrhnuté pre váš komfort
Nové priestory Maya Beauty Atelier boli koncipované s dôrazom na maximálny komfort klientov. Štúdio disponuje tromi špecializovanými miestnosťami - dve sú určené na kozmetické, prístrojové a estetické ošetrenia, tretia sa venuje telovým ošetreniam a relaxačným procedúram. Vybrané dni sú vyhradené aj na pedikúru.
Už pri vstupe vás privíta profesionálna recepcia, kde sa postarajú o všetky detaily vašej návštevy. Celé prostredie je navrhnuté tak, aby spojovalo eleganciu s útulnosťou, čím vytvára atmosféru, kde sa krása spája s oddychom a profesionálnou starostlivosťou.
Dokonalá atmosféra podčiarknutá vôňou
Pre vytvorenie úplne autentického wellness zážitku sa vedenie Maya Beauty Atelier rozhodlo investovať do profesionálnych aroma marketingových riešení. Tento krok predstavoval dôležitý míľnik v snahe o dosiahnutie dokonalej harmónie všetkých zmyslov klientov.
„Spoločnosť LANOTA nám svojimi voňavými produktmi úžasne doplnila našu pestrú paletu služieb, pretože si myslíme, že nielen služba ako taká, ale aj príjemné prostredie prispievajú k tomu, že naši klienti sa u nás cítia pohodlne a radi sa vracajú," vysvetľuje tím Maya Beauty Atelier.
Výber padol na riešenie od spoločnosti LANOTA hlavne vďaka jej profesionálnemu prístupu. „Majú dobre spracovaný marketing a pružne reagujú na termín osobného stretnutia. Oceňujeme tiež veľmi pekne spracovaný dizajn prístroja, možnosť online ovládania cez aplikáciu a širokú paletu ponúkaných vôní," dodávajú zo štúdia.
Vôňa v priestoroch nielen spríjemňuje atmosféru, ale pomáha klientom cítiť sa komfortnejšie a čisto, čo je kľúčové pre vytvorenie skutočne relaxačného prostredia počas beauty procedúr.
Tím odborníkov s medicínskym vzdelaním
V Maya Beauty Atelier pôsobí tím špičkových odborníkov, ktorí kombinujú medicínske poznatky s estetickým cítením. Každý člen tímu je špecialista vo svojej oblasti a neustále sa vzdeláva v najnovších trendoch a technológiách estetickej medicíny.
Individuálny prístup je základom ich filozofie - každý klient predstavuje jedinečnú inšpiráciu a každé ošetrenie je prispôsobené jeho špecifickým potrebám a očakávaniam.
Viac informácií o službách a možnostiach objednania nájdete na: www.maya-beauty.sk
O spoločnosti LA NOTA
LA NOTA je slovenský špecialista na aroma marketing a riešenia pre vytvorenie jedinečnej atmosféry v obchodných priestoroch. Spoločnosť poskytuje profesionálne difuzéry a širokú paletu vôní, ktoré pomáhajú podnikom vytvoriť nezabudnuteľný zážitok pre svojich zákazníkov. Vďaka moderným technológiám a dlhoročným skúsenostiam dokáže LA NOTA prispôsobiť vôňové riešenia špecifickým potrebám každého klienta.