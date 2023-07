Akcie americkej spoločnosti Mattel, ktorá je výrobcom bábik Barbie, od začiatku tohto roka spevnili približne o 19 percent. Do kín bol minulý týždeň uvedený film Barbie, ktorý sa tento rok stal z pohľadu návštevnosti najzárobkovejším filmom.

Mattel si od filmu sľubuje znovuzrodenie kultovej značky a do konca roka očakáva aj rast tržieb. To investori z väčšej časti už premietli do ceny akcií, povedal analytik spoločnosti XTB Štefan Hájek.

Zmluvy aj špeciálna webová stránka

„Od uvedenia filmu sú akcie Mattelu o 1,44 percenta nižšie. Ak však predaj bábik prekoná očakávania, môže rásť aj ocenenie spoločnosti,“ uviedol Hájek.

Tržby Mattelu podľa neho až na pandemický boom prevažne klesajú. Úspešné uvedenie filmu pomáha tiež napríklad predajcom oblečenia a ďalších produktov napojených na značku Barbie. Väčší úspech filmu môže priniesť aj ďalší rast ceny akcií, upozornil.

Bábika Barbie bola predstavená v roku 1959 a odvtedy sa jej v rôznych prevedeniach predali miliardy kusov. Barbie je však v posledných rokoch kritizovaná za nerealistické zobrazenie ženského tela a za to, že je príliš stereotypná.

Mattel podporil film aj rade ďalších aktivít. Firma uzavrela zmluvy s viac ako 100 licencovanými partnermi, ktorí budú predávať tovar s motívmi Barbie.

Mattel tiež vytvoril špeciálnu webovú stránku, kde fanúšikovia môžu nájsť informácie o filme a súťažiť o ceny. Predaj by mala podporiť aj masívna kampaň za 150 miliónov dolárov. Samotný film stál pritom 145 miliónov dolárov.

Zarobili vďaka filmu

Produkty s motívmi Barbie predávajú firmy ako Zara, Primark, Burger King, Forever 21, Gap a ďalšie. Podľa prvých odhadov je dopyt nad očakávania.

Podľa Hájka sa predpokladá, že Mattel bude mať z predaja ziskovú maržu až 90 percent. Spoločnosť z licenčných práv očakáva zisk minimálne 130 miliónov dolárov. Samotný film zarobil za necelý týždeň 500 miliónov dolárov.

Podobný úspech už v minulosti dokázali aj ďalšie spoločnosti. Napríklad pilotné okuliare značky Ray-Ban Toma Cruisa z filmu Top Gun 2 zaznamenali po uvedení filmu 70-percentný nárast dopytu.

Ešte lepšiu odozvu v raste celkových tržieb mal film Lego príbeh z roku 2014. Tržby firmy vtedy vzrástli o 13 percent.