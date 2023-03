Líder OĽaNO Igor Matovič urobí všetko pre to, aby ľudia za účasť vo voľbách dostali 500 eur. Ak návrh neprejde, má pripravený plán B aj C. Návrh chce hnutie OĽaNO „presadiť za každú cenu“. Vo štvrtok to uviedol Matovič na tlačovej konferencii v Národnej rade SR.

Po schválení mimoriadnej dane pre rafinérie na 70 percent nadmerného zisku by mal štát podľa Matoviča dostať 500 miliónov eur. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš uviedol, že je dôležité, kto hlasoval za a kto proti návrhu o mimoriadnej dani z ropy. „Ukázalo sa, ktoré politické strany stoja na strane oligarchov,“ povedal Šipoš.

Poslanci v stredu schválili zvýšenie mimoriadnej dane pre rafinérie na 70 percent nadmerného zisku. Zároveň bude platiť nielen za zdaňovacie obdobie minulého roka, ale aj za rok 2023. Novelu predložili do parlamentu poslanci z hnutia OĽaNO. Cieľom je podľa nich vrátiť úpravu zdaňovacieho obdobia a výšku sadzby príspevku na úroveň pôvodného vládneho návrhu zákona. Zákon schválil parlament vlani v decembri so zmenami, ktoré vyplynuli z rokovaní výborov a ktoré jeho znenie zmiernili.

Matovič navrhuje v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva za účasť na tohtoročných voľbách 500 eur pre každého voliča. Rokovať by o nej mali poslanci budúci týždeň. Predčasné parlamentné voľby sa majú konať 30. septembra.