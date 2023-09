Materská spoločnosť zadlženej maloobchodnej firmy Casino dostala pokutu 25 miliónov eur za manipuláciu trhu. O Casino má záujem český investor Daniel Křetínský.

Francúzsky Úrad pre finančné trhy vymeral pokutu ako samotnej spoločnosti Rallye, tak aj jej riaditeľovi Franckovi Hattabovi, ktorý má zaplatiť milión eur. Informuje o tom denník Le Monde.

Sankčný výbor úradu zistil, že firma poskytovala „nepravdivé alebo zavádzajúce informácie (...), ktoré poskytli investorom priaznivejší obraz o stave likvidity spoločnosti Rallye, ako tomu bolo v skutočnosti, najmä tým, že túto situáciu opisovali ako ‚solídnu‘ alebo ‚veľmi solídnu‘“.

Tieto chybné informácie „pravdepodobne ovplyvnili vnímanie finančnej situácie spoločnosti na trhu“. Podľa úradu sa cena akcií spoločnosti Casino pohybovala „na vyššej úrovni, ako by to bolo v prípade, ak by informácie boli presné a nezavádzajúce“.

V spoločnosti Casino by podľa júlovej dohody o reštrukturalizácii dlhu podniku malo získať väčšinový podiel konzorcium vedené českým podnikateľom Danielom Křetínským. Křetínský a jeho obchodný partner Marc Ladreit de Lacharrière sa v júli dohodli, že vložia do Casina čerstvý kapitál v objeme 1,2 miliardy eur.

Konzorcium vedené Křetínským by podľa dohody malo po dokončení reštrukturalizácie dlhu vlastniť 50,4 až 53 percent akcií Casina.