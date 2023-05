Mali ste unikátnu možnosť sledovať vývoj IT u nás od 90-tych rokov. Ako ho hodnotíte vy?

V roku 1990 bolo IT niečo veľmi záhadné, v čom sa vyznalo len niekoľko ľudí. Je potrebné si uvedomiť, že počítače v podstate neexistovali. Odvtedy sa celá paradigma odvetvia niekoľkokrát zmenila, z MS-DOS sme sa presunuli do Windows-u, dnes nastupuje cloud. Všetci máme počítač v podstate vo vrecku, je súčasťou nášho každodenného života. A trh IT, ktorý je o niekoľko rádov väčší ako pred tridsiatimi rokmi, na všetky tieto zmeny reagoval.

A čo trh práce? Bolo obdobie, kedy bolo IT odborníkov na pracovnom trhu dostatok?

Počet IT odborníkov rastie o niečo pomalšie ako segment IT a zároveň sa zvyšuje množstvo znalostí, ktoré musí IT odborník mať. To sú hlavné dôvody súčasnej situácie na trhu práce, keď je vo všeobecnosti ťažké obsadiť voľné pracovné miesta v oblasti IT.

Je to s IT odborníkmi kritické? Sú pozície, ktoré sa obsadzujú naozaj ťažko?

Hoci všade čítame, že IT odborníkov je málo, situácia nie je kritická, viem si predstaviť, že môže byť aj horšia. Situácia na trhu práce však urýchľuje rast platov IT odborníkov, a to spôsobuje rast cien IT služieb. Medzi "nedostatkový tovar" patria napríklad Java vývojári alebo skutočne seniorní architekti.

Ako riešite vo vašej spoločnosti situácie, kedy neviete obsadiť pozíciu odborníkom? Dáva zmysel outsourcing? Napríklad aj v prípade Seyforu?

Väčšina nášho vývoja pripadá na dlhodobý vývoj vlastných produktov a tam sa outsourcing ťažko využíva, vývojári produktov nosia v hlavách veľa vlastného know-how a ich zaškolenie trvá dlho. Outsourcing využívame skôr na vývoj projektov na mieru, keď vyhráme výberové konanie na vývoj niečoho na mieru. Tam často začínate od nuly a outsourcing pracovnej sily môže pomôcť.

Silných IT spoločností je na trhu veľké množstvo. Na základe čoho sa podľa vás rozhodujú potencionálni uchádzači pri výbere zamestnávateľa?

Peniaze sú stále na prvom mieste. A na druhom mieste je to, čo dnes nazývame well-beeing. Jednoducho povedané, ľudia sa chcú v práci cítiť dobre, chcú mať veľkú slobodu v tom, kedy a odkiaľ budú pracovať, a ak im potenciálny zamestnávateľ môže v tomto smere ponúknuť viac, má na trhu práce veľkú výhodu.

Firmy sa predbiehajú v konkurenčnom boji o kvalitného zamestnanca a ponúkajú mu rôzne atraktívne benefity. Čo je pre nich lákadlom? Čo im ponúka Seyfor?

Zameriavame sa na pohodu a príjemné pracovné prostredie. A spestrujeme ho systémom benefitov. Ako čerešničku na torte pridávame neobmedzenú dovolenku. Cieľom neobmedzenej dovolenky je znížiť tlak a stres zamestnancov, ktorí si musia vypočítať zostávajúce dni dovolenky. Jednoducho si vyberú voľno, keď ho potrebujú. Tento model sa nám osvedčil, pretože zamestnanci majú slobodu, páči sa im táto možnosť a nikto ju nezneužíva.

Ako pristupujete k vzdelávaniu zamestnancov? Aké majú možnosti?

Myslíme si, že ľudia by sa mali neustále vzdelávať. Veľa investujeme do rôznych vzdelávacích programov, a to tak v oblasti soft, ako aj hard skills, a ak mám byť úprimný, vždy rozmýšľame, či by sme v tomto smere nemohli urobiť viac. Naši zamestnanci pristupujú k vzdelávaniu proaktívne a hľadajú rôzne príležitosti na zdokonaľovanie svojich znalostí, čo vítame. Naše investície do školení mali vždy pozitívnu návratnosť. Ak investujete do svojich zamestnancov, vrátia vám to kvalitou svojej práce a lepšími odbornými znalosťami.

Je podľa vás cestou k zlepšeniu stavu pracovného trhu rekvalifikácia? Ako sa na rekvalifikovaných ľudí pozeráte u vás? Dostane takýto uchádzač šancu?

Áno, podľa môjho názoru je rekvalifikácia určite spôsob, ako zmeniť zameranie a pracovať v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti nedostatkové. Je to však o samotnom človeku, pretože rekvalifikácia je odrazovým mostíkom, ale ďalšou cestou je skutočné zlepšenie v praxi. Môže to byť náročnejšie, ako keď niekto pomaly pozične rastie a postupne získava skúsenosti, ale nevidím to ako nereálne. Ak má zamestnanec vôľu na sebe pracovať, u nás vždy dostane šancu.

Čo všetko musí podstúpiť rekvalifikovaný človek, aby sa uchytil? Je naozaj rekvalifikácia vhodná pre každého bez rozdielu?

Rekvalifikácia je vhodná pre každého, kto má chuť robiť to, na čo sa rekvalifikuje. Problémom je, že niekedy sa stretávame s ľuďmi, ktorí absolvujú rekvalifikačný kurz len preto, aby si udržali napríklad úroveň podpory. A o týchto veľmi nestojíme. No aby som odpovedal na otázku, ako sa presadiť. Kľúčom je to, čo som spomínal v otázke vyššie - práve ochota a chuť učiť sa a zlepšovať. Ak chce byť človek dobrý v tom, čo robí, a je jedno, či sa rozhodne zmeniť svoje zameranie zo dňa na deň, neexistuje žiadna skratka a musí na sebe pracovať.

Ako vnímate pomer žien a mužov v IT? Je IT stále doménou mužov?

Rozhodne to nie je len doména mužov. Počet žien v IT rozhodne rastie. Žena programátorka už nie je výnimkou. Každopádne, v spoločnosti Seyfor má každý rovnaké šance a príležitosti.

V poslednom období je veľkým fenoménom umelá inteligencia. Myslíte si, že dokáže vyriešiť nedostatok IT odborníkov na trhu?

Umelá inteligencia je jedným z najväčších gamechangerov a ja som rád, že pri tom môžem byť. Ale tak ako vynález parného stroja zmenil len štruktúru povolaní a nepripravil o prácu polovicu ľudí, ani umelá inteligencia nevyrieši problém trhu práce. Niektorí ľudia budú jednoducho robiť niečo iné alebo svoju prácu vykonávať efektívnejšie.

Aké typy IT zručností / odborníkov aktuálne treba doplniť na trh práce?

Je ťažké to tak vymenovať, nedostatok prechádza všetkými zákutiami IT.

V akých oblastiach sa môžu profilovať v súčasnosti uchádzači o prácu v IT?

Sme veľká spoločnosť, ktorá neustále rastie, a s tým rastie aj počet našich zamestnancov. U nás je vždy dostatok pracovných príležitostí, či už ide o vývojárov, programátorov, architektov, konzultantov, obchodníkov, produkťákov alebo back-office pozície, ako sú účtovníci, náborári a mnoho ďalších. Naše dvere sú otvorené študentom, čerstvým absolventom, juniorom aj skúseným seniorom. Takže u nás je to naozaj pestré a možností, ktoré u nás kandidát má, je veľa, takže nám stačí zavolať a to správne zameranie sa nájde.