Vedci zaoberajúci sa šťastím zistili, že blízke vzťahy sú jednou z kľúčových zložiek spokojného života. To, čo platí všeobecne, platí aj na pracovisku, odhalila v prieskume spoločnosť Gallup. Aj pre firmy je výhodné, keď má zamestnanec v práci najlepšieho priateľa, pretože si ju viac užíva a klesá aj miera fluktuácie pracovnej sily, píše The Economist.

V istom slova zmysle niet pochýb, že trávenie času s ľuďmi, ktorých má človek rád, robí väčšinu situácii znesiteľnejšími. Ani práca nie je výnimkou. Ak je príliš monotónna, priateľstvo s kolegami môže byť hlavným lákadlom. Podpora priateľov navyše dokáže zamestnancov povzbudiť k tomu, aby skúšali nové postupy.

Štúdia Erica Fielda z Duke University z roku 2015 skúmala vplyv obchodného školenia na Indky. U žien, ktoré navštevovali kurz s kamarátkou, existovala väčšia pravdepodobnosť, že si vezmú pôžičku, než v prípade tých, ktoré prišli samy. Platí to však aj opačne. Zlé vzťahy s kolegami veľmi často vedú k negatívnym výsledkom, napríklad k zhoršeniu atmosféry na pracovisku.

Štúdia Valerie Goodovej z Grand Valley State University odhalila, že samota negatívne ovplyvňuje výkon obchodných zástupcov firiem. Okrem iného majú vtedy tendenciu míňať viac peňazí na zákazníkov, ktorých náklonnosť si chcú získať darčekmi alebo obedmi.

Krehké priateľstvá

Priatelia na pracovisku sú bezpochyby dôležití. Problémy nastávajú vtedy, keď sa manažéri snažia v rámci tímov kamarátstva vytvárať umelo. Niektoré startupy napríklad ponúkajú rôzne služby na podporu pracovných priateľstiev. Jedna z nich monitoruje hĺbku vzťahov medzi ľuďmi v odlišných tímoch. Okrem toho identifikuje spoločné záujmy kolegov a následne medzi nimi organizuje stretnutia.

Je chyba, keď sa manažéri púšťajú do umelého vytvárania vzťahov na pracovisku, a to nielen preto, že svojím konaním popierajú podstatu priateľstva, ktorého základnou črtou je dobrovoľnosť. Zamestnanci sú dospelí ľudia, a preto nepotrebujú, aby im manažéri „dohadzovali“ priateľov.

Väčším problémom je, že priateľstvá na pracovisku sú dvojsečnou zbraňou. Nepochybne majú veľa pozitív, no sú veľmi náchylné na zmenu vplyvnom mocenskej dynamiky. Ak sa jeden z dvojice priateľov stane šéfom toho druhého, priateľstvo sa môže rýchlo pokaziť či naštrbiť.

Skratka k povýšeniu

Z výsledkov štúdie Zoe Cullenovej z Harvard Business School a Ricarda Perez-Trugliu z University of California vyplynulo, že interakcie zamestnancov s nadriadenými môžu posilniť ich kariérne vyhliadky.

Vedci skúmali mieru povýšenia fajčiarov a nefajčiarov vo veľkej banke v juhozápadnej Ázii. Ich hypotéza bola, že zdieľanie fajčiarskych prestávok s manažérmi môže byť pre zamestnancov výhodou. Podľa výsledkov štúdie to naozaj tak je. Fajčiari, ktorí prešli od šéfa-nefajčiara k fajčiarovi, boli povýšení rýchlejšie než fajčiari, ktorí prešli do tímu k ďalšiemu nefajčiarovi

Podmienkou kvalitných vzťahov na pracovisku nie je priateľstvo. Vyžadujú si hlavne rešpekt, dôveru a túžbu dosiahnuť rovnaký cieľ. Na pohľadnice k narodeninám či spoločnú záľubu vo vyšívaní by preto mali manažéri zabudnúť. Je správne, aby firmy podporovali vytváranie zdravých vzťahov medzi zamestnancami, no o tom, či prerastú do hlbšieho priateľstva, musia rozhodnúť sami.