Väčšina ľudí na Slovensku chce, aby obchody zostali v nedeľu otvorené. Proti tomu, aby sa v nedeľu zakázal maloobchodný predaj, je jednoznačne alebo skôr 52 percent respondentov.

Za to, aby boli obchody počas nedieľ zatvorené, je jednoznačne alebo skôr 30 percent respondentov. Vyplýva to z online prieskumu portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia. Prieskum sa uskutočnil od 24. februára do 7. marca tohto roka a zapojilo sa do neho 1 787 respondentov z celého Slovenska.

Najvyššie percento v Košickom kraji

Odpovede ľudí, ktorí dnes pracujú v maloobchode, priniesli pomerne vyrovnané skupiny zástupcov dvoch rozličných názorov. Za obchody, ktoré by mali zostať otvorené aj v nedeľu, bolo 42 percent respondentov spomedzi zamestnancov a zamestnankýň v tomto odvetví. K zatvoreniu obchodov počas nedieľ sa priklonilo 41 percent odpovedajúcich.

Z prieskumu tiež vyplýva, že za otvorené obchody sú ľudia v každom kraji na Slovensku. Najvyšší podiel bol v košickom regióne, kde bolo za otvorené obchody 60 percent a v Bratislavskom kraji, kde to bolo 55 percent opýtaných ľudí. Za otvorené obchody v nedeľu sa vyslovilo najmenej ľudí, a to 45 percent, v Žilinskom a v Prešovskom kraji.

Práca v nedeľu im vyhovuje

Respondenti v prieskume odpovedali aj na otázku, či aktuálne pracujú počas nedele. Len 19 percent opýtaných má momentálne zamestnanie, ktoré počíta s prácou v nedeľu. Spomedzi nedeľných pracovníkov je väčšia časť ľudí, ktorým práca v tento deň vyhovuje. Takýto názor malo 10 percent odpovedajúcich, 5 percent ľudí označilo, že im to nevyhovuje a 72 percent opýtaných nevedelo odpovedať.

Prieskum odhalili, že nedeľný nákup praktizuje na Slovensku väčšina ľudí. Možnosť pravidelného alebo menej častého nakupovania označilo 53 percent opýtaných. Zhruba tretina respondentov a respondentiek sa vyjadrila, že do obchodu zavíta v nedeľu iba v nevyhnutných prípadoch a osem percent ľudí tvrdí, že nedeľný predaj vôbec nepraktizuje.