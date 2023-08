Zničená Tesla Model X zo Spojených štátov začala koncom roka 2022 náhle opäť fungovať a o pár mesiacov neskôr začala posielať bývalému majiteľovi Jayovi Yarowovi zo CNBC na telefón oznámenia.

Yarow na základe funkcie geolokácie zistil, že jeho auto sa podľa palubného počítača nachádza v južnej časti vojnou zmietanej Ukrajiny. Noví majitelia cez softvér vozidla počúvali Spotify. Yarow o tom informoval na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) a jeho príspevok sa čoskoro stal virálnym. Sledovateľov totiž zaujímalo, ako sa to mohlo stať a či ide o bezpečnostné riziko.

Rizikové zariadenia

Podľa Kena Tindella, technického riaditeľa automobilovej bezpečnostnej firmy Canis Labs, môže v prípade havarovaných áut po oprave existovať určité bezpečnostné riziko. V emaile pre CNBC vysvetlil, že prístupové údaje k internetovým službám zvyknú byť uložené v elektronických systémoch vozidla, a tak ich môže zneužiť ktokoľvek, komu sa dostanú do rúk.

„Vo všeobecnosti je možné získavať údaje z funkčnej elektroniky – ide len o to, koľko úsilia si to vyžaduje,“ dodal Tindell. Keď má auto alebo jeho počítač nového majiteľa a je opäť pripojené na internet, predchádzajúcim majiteľom môžu začať plynúť poplatky za rýchlonabíjanie či ďalšie položky, ktoré fungujú na báze predplatného. Ich jedinou možnosťou je požiadať Teslu, aby auto z ich účtu odstránila.

Tento problém ale nemajú len autá od Tesly, dodal Tindell. Osobné údaje môžu uchovávať všetky zariadenia s pripojením na internet vrátane notebookov, smartfónov, chladničiek a televízorov.

Ako sa vozidlo dostalo na Ukrajinu?

CNBC zistila, že sa Yarowove vozidlo po zničení objavilo na online aukčnom webe Copart. Táto spoločnosť spolupracuje so šrotoviskami po celých Spojených štátoch a v súčasnosti má na predaj viac než 1 600 vozidiel Tesla.

Copart sa zameriava na poškodené alebo zničené vozidlá, ktoré ešte možno zachrániť. Ročne spoločnosť predá viac než dva milióny áut v dokopy 11 krajinách. Vozidlá zo šrotovísk nesmú legálne jazdiť po amerických cestách, no niektoré krajiny nemajú v tejto oblasti až také prísne zákony.

„Autá idú do servisu alebo na šrotovisko, a potom sa dostanú na druhý trh a putujú do zahraničia,“ vysvetlil Mike Dunne, bývalý výkonný riaditeľ medzinárodnej divízie spoločnosti General Motors, ktorý teraz pôsobí ako riaditeľ konzultačnej firmy ZoZoGo.

Táto prax je stará desiatky rokov, no s nástupom digitálnych aukcií jej miera rastie, dodal Steven Lang, zakladateľ 48 Hours And A Used Car.