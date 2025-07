Bolo to veľké finále. Diplomovky, štátnice, promócie. A potom nastalo ticho. Nikto neodpísal, nikto nezavolal. Takto vyzerala štartovacia čiara tisícok mladých ľudí, ktorí v máji skončili vysokú školu. Podľa najnovších dát úrady práce evidujú viac ako 7 000 čerstvých absolventov. Ich zlyhanie však nie je osobné, ale systémové.

Slovensko v štatistikách pôsobí ako vzdelávacia veľmoc – 7 200 študijných programov a 35 „univerzít“. No v skutočnosti produkuje ročníky pripravené na svet, ktorý už neexistuje. Výsledkom sú akademické inštitúcie pripomínajúce fabriky na tituly. Firmy ich neberú vážne a ani štát si s nimi nevie dať rady. Vzdeláva, lebo sa to patrí.

Aj preto mládež po skúške dospelosti uviazla na peróne s papierom, ktorý je skôr orientačným bodom než zárukou zručností. Systém im pridelil pár písmen pred meno, a ďalej sa nezaujíma.

Jedným z dôsledkov jeho neefektívnosti sú osudy bývalých študentov prírodných a spoločenských vied, pedagogiky či teológie. Väčšina z nich márne hľadá miesto vo svojom odbore. Mnohí napokon končia v odvetví, na ktoré ich škola nepripravila.

Neviditeľný konflikt

Tváriť sa, že ide o bežnú štatistickú odchýlku, je alibistické. Odborníci len mávnu rukou – veď máj je predsa každý rok rovnaký. No za číslami sa skrývajú konkrétne príbehy mladých ľudí, ktorí po desiatkach odignorovaných životopisov začínajú pochybovať, či päťročné štúdium stálo za to.

Vlani slovenské firmy zverejnili približne 8 800 ponúk určených pre absolventov. Najviac vo farmácii, IT, zdravotníctve a energetike. Zároveň univerzity každoročne rozdajú niekoľkonásobne viac diplomov, okolo 35-tisíc. Počet kandidátov tak výrazne presahuje objem dostupných pracovných príležitostí.

Uchádzači minulý rok odpovedali na inzeráty takmer 3,8 milióna krát, teda o 120-tisíckrát častejšie ako rok predtým. Na jednu ponuku pripadá v priemere 21 záujemcov.

Aktuálne údaje potvrdzujú, že nejde o sezónny výkyv. Sledujeme „neviditeľný konflikt“ medzi skostnateným školstvom a trhom práce. Prvé straty znáša generácia Z, zďaleka však nie je jediná. Do programov zbytočne investuje aj štát, keďže mnohé z nich nereflektujú potreby ekonomiky. Výsledkom je premrhaný kapitál, ľudský i finančný.

Systém, ktorý ignoruje trh

Až 39 percent Slovákov vo veku 25 až 34 rokov má vysokoškolský titul. Bratislava sa tak naoko vyníma nad priemerom EÚ. No tešiť sa z toho príliš nemôže. Množstvo diplomov ju totiž nekatapultuje medzi pokrokové krajiny.

Aj experti sa zhodujú, že osvedčenie o vzdelaní už nikoho neohúri. Hodnotu získava v kombinácii s praktickými skúsenosťami, ovládaním jazykov a ochotou sa rozvíjať.

Ako upozorňuje Lucia Kleštincová z Inštitútu pre hospodársku politiku: „Kto chce byť konkurencieschopný, musí si vybrať žiadaný odbor, absolvovať stáže... Nestačí si iba odsedieť päť rokov štúdia.“

Avšak nie sú to len študenti, ktorí si predlžujú mladosť na účet štátu. Viacerí pedagógovia takisto poberajú výplatu, hoci už nemajú koho učiť. Efektívnosť vysokých škôl je preto oprávnene sporná.

Za posledných 15 rokov sa podľa inštitútu INESS výdavky na jedného študenta strojnásobili, zatiaľ čo inflácia za ten čas vzrástla o menej ako 60 percent a priemerné mzdy o 98 percent. Počet poslucháčov pritom klesol o tretinu, prednášajúcich o necelých desať percent.

Kým v roku 2010 pripadalo na jedného pedagóga 15,2 študenta, v súčasnosti je to 11,4. Pre porovnanie, v Česku je pomer 16,5 a priemer EÚ dosahuje 17,7. Že zmysluplnejšia organizácia výučby je možná aj u nás, ukazujú súkromné vysoké školy, kde má učiteľ na starosti 18,8 žiakov.

Vláda však redukciu kapacít odkladá, radšej sa zaoberá „čiernymi pasažiermi“, ktorí si neplnia povinnosti. Navrhuje kvóty na minimálny počet kreditov a štandardizáciu záťaže.

Ekonómovia z INESS zdôrazňujú, že oveľa väčší efekt by prinieslo, ak by sa na jedného vyučujúceho vzťahovalo viac študentov – aspoň na úrovni Českej republiky. Podľa ich výpočtov by takáto úprava mohla štátnej kase ušetriť 140 miliónov eur ročne.

Beta verzia spoločnosti

Prvé dôsledky dlhodobej neefektivity vysokých škôl sa prejavujú na generácii Z. Tá sa napriek všetkým predpokladom nedokáže plnohodnotne začleniť do profesijného sveta. Vyrástla s mobilom v ruke, je digitálne zdatná a vzdelanejšia než jej predchodcovia. Čoskoro bude tvoriť tretinu európskej pracovnej sily, a predsa viacerí mladí končia v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Na problém roky upozorňujú slovenskí zamestnávatelia. Tvrdia, že z univerzít vychádza priveľa ľudí s titulom, ktorý nezodpovedá potrebám firiem. Podľa analýzy Asociácie personálnych agentúr Slovenska až 70 percent spoločností nedokáže obsadiť voľné pozície.

„Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov je odrazom širších trendov, od starnutia populácie a technologickej transformácie až po meniace sa očakávania generácie Z, ktorá preferuje flexibilitu a zmysluplné povolanie,“ uviedla prezidentka APAS Zuzana Rumiz. Dodáva, že situáciu zhoršuje odliv talentov do zahraničia.

Vina však neleží výlučne na pleciach školstva. Kolaps systému má viacerých autorov. Ani firmy si s generáciou Z stále nenašli spoločnú reč. Kým niektorí zamestnávatelia už zavádzajú flexibilné úväzky či umožňujú prácu z domu, väčšina naďalej zotrváva pri zaužívaných modeloch.

Beta verzia spoločnosti tak beží bez aktualizácie. Mládež čaká na šancu, firmy na ideálnych kandidátov a štát bezhlavo nalieva peniaze do štruktúr, ktoré už dávno exspirovali.