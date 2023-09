KDH s pokorou čaká na naozaj reálne výsledky. Po zverejnení prvých dát z exit pollov sobotňajších parlamentných volieb to uviedol predseda KDH Milan Majerský.

„Mojou úlohou ako predsedu bolo doviesť KDH do parlamentu, všetko nad päť percent bude splnená úloha. Samozrejme, každé jedno percento navyše by bola o to väčšia radosť,“ povedal. Špekulovať nad možnosťami, ktoré dajú reálne výsledky volieb, nechcel.

„Čakáme na oficiálne čísla, potom to budeme komentovať,“ dodal.

Podľa dvoch zverejnených exit pollov dosiahlo KDH výsledok, ktorý by zaručoval hnutiu mandáty v Národnej rade.